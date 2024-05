An ninh trật tự Công an TP.Tam Kỳ phát hiện 8 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke (QNO) - Qua kiểm tra, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện 8 thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: XUÂN MAI

Lúc 1 giờ 30 phút ngày 15/5, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an phường An Mỹ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Paris (số 120 đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ).

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại một phòng hát có 8 nam nữ thanh niên đang mở nhạc với âm thanh lớn, hệ thống đèn màu, đèn quay đang hoạt động.

Tang vật thu giữ tại phòng karaoke gồm: 1 đĩa sứ chứa 0,74 gam Ketamine, 1 thẻ căn cước công dân, 1 tờ tiền mệnh giá 20 nghìn đồng được cuộn thành ống hút, 1 túi ni lông bên trong có 1 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng được xác định là ma túy loại Ketamine và 1 cục chất rắn màu xám được xác định là ma túy loại MDM.

Kết quả test nhanh xác định 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Điều tra ban đầu, Công an TP.Tam Kỳ đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Dũ Ngọc Vương, Nguyễn Minh Đức, Trần Thanh Anh, Trần Tấn Thái, Hồ Thắng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.