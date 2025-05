Đời sống Tam Kỳ cương quyết xử lý cơ sở tái chế bao bì gây ô nhiễm (QNO) - Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài do hoạt động trái phép của một cơ sở tái chế bao bì ngay giữa khu dân cư ở khối phố 8, phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) đã khiến người dân bức xúc và nhiều lần gửi đơn kiến nghị, phản ánh. Vì vậy, chính quyền thành phố yêu cầu chuẩn bị các thủ tục để tiến hành cưỡng chế cơ sở vi phạm.

Cơ sở hoạt động với máy móc và nhiều bao bì ny lông. Ảnh: Người dân cung cấp

Bức xúc vì ô nhiễm kéo dài

Suốt hơn hai năm qua, nhiều hộ dân sống tại khối phố 8, phường An Sơn đã phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm không khí và tiếng ồn do hoạt động tái chế bao bì ny lông của cơ sở do ông Chữ Quang Mẫn làm chủ. Cơ sở đặt tại địa chỉ khu du lịch sinh thái Đông Á (tổ 8, khối phố 8, phường An Sơn), được xây dựng giữa khu dân cư và chỉ cách các hộ dân gần nhất chưa đến 50m.

Anh Huỳnh Tấn Lực có nhà chỉ cách cơ sở gây ô nhiễm chưa tới 25m nói: “Chúng tôi có 4 hộ với 14 nhân khẩu, trong đó có 6 trẻ nhỏ, 2 người già, sống sát cơ sở này. Còn thêm gần 10 hộ khác trong bán kính 300m. Ban đầu, cơ sở hoạt động nhỏ lẻ nên không ai để ý, nhưng sau đó tiếng ồn ngày càng lớn, khói đen và mùi ny lông cháy khét bốc lên suốt ngày đêm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để”.

Mỗi khi hoạt động, khói bốc lên khiến người dân khó thở. Ảnh: Người dân cung cấp

Cũng theo anh Lực, chủ cơ sở từng cam kết sẽ di dời trước tháng 3/2024, song đến nay lại tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, xây dựng kiên cố hơn, với cường độ làm việc cả ngày lẫn đêm. Mỗi tháng, cơ sở hoạt động gần 20 lần, lần gần nhất vào ngày 22/5/2025. Quá trình tái chế phát sinh nhiều khí thải, mùi hôi khét, xả nước thải ra môi trường… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

“ Chúng tôi phải đóng kín cửa cả ngày, không dám cho trẻ con ra ngoài chơi. Người lớn thì đau đầu, buồn nôn vì khói, người già, trẻ nhỏ bị ho sặc. Khu vực này chưa có nước máy, người dân dùng nước giếng ngầm nên càng lo sợ ô nhiễm lan rộng xuống nguồn nước sinh hoạt. Ông Huỳnh Bảy (85 tuổi)

[VIDEO] - Người dân bức xúc vì ô nhiễm khi sống gần cơ sở tái chế bao bì ny lông của ông Chữ Quang Mẫn:

Theo phản ánh, từ năm 2022 đến nay, người dân trong khu vực đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, cơ sở tiếp tục hoạt động bất chấp việc xây dựng không phép, sử dụng đất không đúng mục đích và vi phạm các quy định về môi trường, trật tự xây dựng và quản lý đất đai.

Lên kế hoạch cưỡng chế

Theo UBND phường An Sơn, cơ sở tái chế ny lông do ông Chữ Quang Mẫn làm chủ được xây dựng trên thửa đất số 10, tờ bản đồ số 54 thuộc khối phố 8. Ban đầu đây là đất trồng cây lâu năm, sau đó được chuyển sang đất phi nông nghiệp nhưng không phù hợp với mục đích sử dụng đất trong khu đô thị.

Ngày 3/10/2022, công chức địa chính và quản lý hiện trạng phường đã lập biên bản hiện trạng sử dụng đất và vi phạm hành chính đối với ông Mẫn. Trên cơ sở đó, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Quyết định xử phạt số 5277/QĐ-UBND ngày 28/10/2022. Tuy nhiên, ông Mẫn không chấp hành.

Sau hơn một năm kể từ thời điểm quyết định cưỡng chế được ban hành, chủ cơ sở vẫn phớt lờ và tiếp tục vi phạm. Ảnh: Người dân cung cấp

Tiếp đó, ngày 17/4/2023, UBND TP.Tam Kỳ tiếp tục ban hành Quyết định số 1855/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sau hơn một năm kể từ thời điểm quyết định cưỡng chế được ban hành, chủ cơ sở vẫn phớt lờ và tiếp tục vi phạm.

Ông Trần Tấn Cường - Chủ tịch UBND phường An Sơn cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản, gửi thông báo qua đường bưu điện đảm bảo, nhưng đến nay ông Chữ Quang Mẫn vẫn không hợp tác. UBND TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo chúng tôi khẩn trương xây dựng kế hoạch cưỡng chế, trình thành phố phê duyệt trước ngày 30/5/2025. Việc tổ chức cưỡng chế sẽ được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự pháp luật”.

Bên ngoài cơ sở sản xuất. Ảnh: PHAN VINH

Cũng theo ông Cường, chủ trương của thành phố là kiên quyết không để tình trạng sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường kéo dài, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Địa phương đang phối hợp các phòng ban chuyên môn để hoàn chỉnh kế hoạch cưỡng chế, trong đó có cả việc thu hồi và di dời toàn bộ máy móc, dây chuyền sản xuất ra khỏi khu dân cư, trả lại sự bình yên và trong lành cho người dân.

[VIDEO] - Ông Trần Tiến Cường - Chủ tịch UBND phường An Sơn thông tin về quá trình thực hiện xử lý các vi phạm pháp luật với cơ sở của ông Chữ Quang Mẫn: