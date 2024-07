An ninh trật tự Công an TP.Tam Kỳ triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng (QNO) - Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm H.L.B. (SN1998, trú Xuân Quý, Tam Thăng, TP.Tam Kỳ), P.N.C. (SN1982, trú Cây sanh, Tam Dân, Phú Ninh) và N.V.P. (SN1997, trú Xuân Quý, Tam Thăng, TP.Tam Kỳ).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ phát hiện trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (Euro) và cúp bóng đá Nam Mỹ 2024 (Copa America), có nhiều đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet.

Ngày 27/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) và Công an xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) tiến hành triệu tập, làm việc với các đối tượng để làm rõ hành vi nêu trên.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định đối tượng H.L.B. tạo nhiều tài khoản cá độ trên mạng internet, sau đó giao cho các đối tượng “nhà dưới” để đánh bạc.

Từ ngày 15/6 đến nay, các đối tượng đã tham gia cá cược nhiều trận đấu với tổng số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động các loại và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Tam Kỳ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.