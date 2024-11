Quốc phòng - An ninh Công an TP.Tam Kỳ xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông (QNO) - Nhiều trường hợp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy “chế, độ”, gây mất an ninh trật tự bị CSGT Công an TP.Tam Kỳ xử lý, tạm giữ phương tiện.

Tổ tuần tra đặc biệt tăng cường ra quân tuần tra vào ban đêm. Ảnh: T.C

Thời gian gần đây, công an TP.Tam Kỳ ghi nhận tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga trên các tuyến đường gây mất an ninh, trật tự, mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ đã ban hành kế hoạch, huy động lực lượng tham gia tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa đua xe trái phép.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSGT chủ trì, phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma tuý, quản lý hành chính và công an các xã, phường tổ chức tuần tra trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, tập trung các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán ăn, karaoke, khu vực đông dân cư.

Nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe độ chế tăng ga bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan chức năng buộc công an phải truy đuổi. Ảnh: T.C

Một số địa điểm được tăng cường tuần tra gồm khu vực Quảng trường 24/3, Khu dân cư ADB, hồ điều hòa Nguyễn Du, khu vực tượng đài Mẹ VNAH… vào các khung giờ ban đêm và các ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần.

Chỉ trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch, tổ tuần tra đặc biệt đã phát hiện và xử lý 17 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm với độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi, tạm giữ 17 phương tiện vi phạm các loại.

Công an phát hiện nhiều trường hợp thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, điều khiển xe độ, chế. Ảnh: T.C

Đáng chú ý, có 11 trường hợp vi phạm quy định về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện tham gia giao thông, xe “chế, độ” trái phép, không có bộ phận giảm thanh, tự ý thay đổi hình dáng của phương tiện; 1 trường hợp sử dụng giấy tờ giả. Trường hợp sử dụng giấy tờ giả đã được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát kinh tế điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Đồng thời, đẩy đuổi 3 nhóm thanh, thiếu niên đang tụ tập có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

CSGT Công an TP.Tam kỳ xử lý một trường hợp vi phạm. Ảnh: T.C

Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ thông tin, thời gian đến, CSGT sẽ tham gia cùng tổ tuần tra đặc biệt tiếp tục duy trì triển khai tuần tra khép kín thời gian 24/24 giờ, khép kín địa bàn. Đồng thời, tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm và dứt điểm tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện vi phạm giao thông.

Công an TP.Tam Kỳ khuyến khích mỗi người dân hãy là tuyên truyền viên gương mẫu, cộng tác viên tích cực phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định.