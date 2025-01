An ninh trật tự Công an TP.Tam Kỳ xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ tết (QNO) - Gần 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn cùng một số trường hợp vi phạm các lỗi khác được Cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ phát hiện, xử lý trong ngày 25/1/2025 - ngày nghỉ đầu tiên dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ. Ảnh: T.C

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Tam Kỳ đã triển khai tuần tra, kiểm soát giao thông tại các tuyến đường trọng điểm. Kết quả, gần 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị phát hiện và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ thông tin, việc tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong thời điểm nghỉ tết được đơn vị triển khai theo kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông đợt cao điểm. Các đợt tuần tra được thực hiện cả ngày lẫn đêm, tập trung vào các tuyến chính, nơi có mật độ phương tiện lưu thông tương đối đông.

"Uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của bản thân và người xung quanh. Lực lượng CSGT sẽ duy trì tuần tra, xử lý nghiêm để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định vì một cái tết an toàn, bình yên cho chính mình và người khác" - Trung tá Trương Hoàng Anh nhấn mạnh.

CSGT Công an TP.Tam Kỳ thường xuyên ra quân tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: T.C

Ghi nhận ngày nghỉ đầu tiên dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vượt ngưỡng cho phép. Các trường hợp vi phạm được CSGT giải thích rõ ràng về mức phạt, hậu quả của hành vi này. Ngoài ra, CSGT cũng phát hiện, xử lý 3 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện (giao xe máy hơn 50 phân khối cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển).

Bên cạnh xử phạt, CSGT Công an TP.Tam Kỳ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu "Đã uống rượu, bia - Không lái xe." Đây không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ pháp luật mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo CSGT Công an TP.Tam Kỳ, Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên và vui xuân, tuy nhiên, an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu. Mỗi người dân cần nêu gương, chấp hành Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia.

Lực lượng CSGT TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, góp phần mang lại một mùa xuân bình an cho tất cả mọi người.