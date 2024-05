An ninh trật tự Công an xã truy tìm, đổi lại xe máy bị người dân lấy nhầm (QNO) - Nhận tin báo của người dân về việc xe máy bị người khác lấy nhầm, công an xã Bình Lâm (Hiệp Đức) đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và đổi lại cho dân.

Công an xã Bình Lâm liên hệ, đổi lại xe cho hai chủ xe lấy nhầm. Ảnh: T.P

Ngày 18/5, Công an xã Bình Lâm tiếp nhận thông tin từ công dân P.T.M.A (SN 2004, trú tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) do nhận nhầm xe máy nên bị lạc mất xe của mình mang nhãn hiệu Sirius, BKS 92M1-257.XX tại trước cổng Chợ Việt An (thuộc thôn Việt An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Bình Lâm đã cử lực lượng kiểm tra, xác định do 2 chiếc xe máy BKS 92M1-257.XX và BKS 92K1-049.XX có nhãn hiệu, màu sơn, đặc điểm bên ngoài tương đồng nhau và đặt cạnh nhau tại trước cổng Chợ Việt An nên 2 chủ xe đã nhận nhầm và chạy xe về nhà. Sau khi về đến nhà, bà P.T.M.A đã phát hiện nhầm lẫn trên nên đến Công an xã Bình Lâm trình báo.

Khoảng 30 phút sau khi nhận tin báo, công an xã Bình Lâm đã xác minh, liên hệ được chủ xe, kiểm tra giấy tờ và trao đổi hai xe máy cho người dân lấy nhầm trước đó. Các chủ xe bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của công an xã.