Môi trường Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa chảy ra các sông Tam Kỳ, Bàn Thạch, Sông Tranh (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa của một số công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn.

Quyết định này nhằm bảo vệ tài nguyên nước, đảm bảo dòng chảy tối thiểu và duy trì sự cân bằng sinh thái khu vực hạ lưu.

Theo danh mục được công bố, UBND tỉnh đã xác định giá trị dòng chảy tối thiểu tại các công trình bao gồm: Công trình thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 chảy ra Sông Tranh (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My): 0,28m³/s; Hồ chứa nước Thái Xuân chảy ra sông Tam Kỳ (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành): 0,04m³/s và Hồ chứa nước Phước Hà chảy ra sông Bàn Thạch (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình): 0,01m³/s.

UBND tỉnh giao Sở TN-MT kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định.

Đồng thời, định kỳ 6 tháng theo quy định rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình UBND tỉnh công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của UBND tỉnh.