Gian hàng thực tế ảo vrMall, cơ hội cho chủ thể OCOP, khởi nghiệp xứ Quảng

(QNO) - Mang đến khách hàng trải nghiệm mua sắm, tham quan trên nền tảng 3D sống động gần giống thực tế nhất, và người chủ cửa hàng có thể nhanh chóng tùy biến, sắp xếp gian hàng theo ý mình chỉ bằng vài thao tác trên máy tính... đó là giải pháp thực tế ảo vrMall do Công ty CP Giải pháp Chuyển đổi số (VR360) cung cấp, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ.

Dự án khởi nghiệp gian hàng thực tế ảo vrMall cung cấp giải pháp mới về bán hàng qua mạng. Ảnh: H.Đ

Tăng trải nghiệm cho khách hàng

Theo ông Trịnh Công Quang - Tổng Giám đốc Công ty CP Giải pháp Chuyển đổi số, qua các đợt tham gia trưng bày triển lãm, hội chợ và tiếp cận các doanh nghiệp như TechFest Quảng Nam, Fohoto, Ewec… ông nhận thấy thời gian trưng bày các gian hàng quá ngắn, chưa thể kịp thời tiếp cận khách hàng, đối tác. Đồng thời, theo xu hướng thì thương mại điện tử đang tạo nên một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp, công ty, hộ sản xuất – kinh doanh.

“Từ thực tế trên, năm 2022 chúng tôi triển khai giải pháp cửa hàng thực tế ảo vrMall. Ở cửa hàng thực tế ảo, người bán trưng bày sản phẩm ở dạng 3D, còn người mua hàng có trải nghiệm như đang đến một cửa hàng ngoài đời thực. Nghĩa là thay vì đầu tư xây dựng các trang web bán hàng truyền thống, cửa hàng thực tế ảo sẽ có một không gian 3D với kệ trưng bày, sản phẩm bày bán... Người chủ sẽ tự bày biện, trang trí cửa hàng theo ý mình – ông Trịnh Công Quang cho biết.

Một gian hàng thực tế ảo do Công ty CP Giải pháp Chuyển đổi số cung cấp cho đối tác. Ảnh: H.Đ

Ông Quang nói thêm, giải pháp này được tối ưu để người mua có thể tìm thấy mọi thông tin khi nhấp vào sản phẩm, bao gồm cả video giới thiệu và liên kết mua hàng, liên hệ nhân viên tư vấn… Về phía doanh nghiệp, họ dễ dàng để thay đổi sản phẩm bày bán, thay đổi cách trang trí cửa hàng sao cho bắt mắt chỉ thông qua vài thao tác trên máy tính.

“Lâu nay, hình thức đăng bán sản phẩm bằng video, hình ảnh vẫn có hạn chế như sự không trung thực của một số đơn vị bán sản phẩm trên mạng khiến niềm tin của người mua hàng online sụt giảm. Nên việc sở hữu cửa hàng thực tế ảo giúp nâng cao uy tín và gây dựng lòng tin cho khách hàng, thể hiện quyết tâm đầu tư chuyên nghiệp cho thương mại điện tử” – ông Trịnh Công Quang nói.

Công ty CP Giải pháp Chuyển đổi số hiện đã cung cấp một số giải pháp thực tế ảo ấn tượng như VR360 Tour, VR360 Cloud, Bizverse World, vrFairs có hiệu quả thương mại cao, được nhiều đối tác đón nhận. Và vrMall đã được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn để xây dựng cửa hàng trực tuyến như Toto, Viglacera, Vietceramic, Gạch Đồng Tâm…

[VIDEO] - Mô hình gian hàng thực tế ảo vrMall:

Your browser does not support the video tag.

Sẵn sàng hỗ trợ startup, OCOP xứ Quảng

Là một người con xứ Quảng nên ông Trịnh Công Quang luôn dành ưu ái, hỗ trợ cho các dự án, công ty khởi nghiệp và các chủ thể OCOP, doanh nghiệp nhỏ Quảng Nam.

Công ty CP Giải pháp Chuyển đổi số đang chuẩn bị một số cửa hàng mẫu để đưa ra thị trường, phục vụ phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, các chủ thể OCOP - có vốn, tài chính hạn hẹp trong khâu marketing. Với mục tiêu chính là tăng không gian tiếp cận cho các đơn vị bán hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu cho họ.



Cạnh đó, hiện nay giải pháp thực tế ảo này là duy nhất tại Việt Nam nên chưa được các doanh nghiệp OCOP biết đến trước đó. Vì vậy, công ty đã chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp Quảng Nam trong việc thiết lập cửa hàng thực tế ảo. Hiện tại công ty đang trong quá trình tiếp cận với các hiệp hội, sở, ban ngành tại Quảng Nam để trao đổi phương án triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Đội ngũ phát triển giải pháp vrMall luôn tìm cách tối ưu tính năng để người mua hàng có trải nghiệm như ngoài thực tế. Ảnh: H.Đ

Vào đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam chính thức ra mắt sàn giao dịch điện tử để thông tin về các sản phẩm của địa phương, tạo điều kiện kết nối giữa nhà cung ứng và người tiêu dùng, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm kênh mua bán và giới thiệu sản phẩm, quảng bá và kinh doanh trực tuyến.

Tuy nhiên, đây cũng là trang thương mại điện tử có những tính năng phổ biến như các trang thương mại điện tử khác hiện có. Để tạo trải nghiệm mua sắm mới lạ, tạo cho doanh nghiệp một không gian trưng bày riêng biệt ứng dụng công nghệ thực tế ảo thì công ty đang lên kế hoạch đề xuất tích hợp hệ thống vrMall vào hệ thống thương mại điện tử của tỉnh để khai thác tốt hơn.

“Hiện tại, nhóm phát triển đang áp dụng thêm một số tính năng mới để đưa vào sản phẩm. Cụ thể như tương tác có thưởng khi khách hàng tham quan gian hàng ảo, áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường để mô phỏng hình ảnh sản phẩm tại không gian khách hàng” – ông Quang nói.

Ngoài ra, các sản phẩm khởi nghiệp, OCOP ở Quảng Nam thường có khó khăn trong khâu tham gia ở các hội chợ xúc tiến thương mại tại các thành phố lớn, thị trường tiềm năng. Đồng thời, họ cũng không đủ năng lực để mở các đại lý bán hàng, gian trưng bày ở nhiều thị trường. Nên giải pháp vrMall mang đến cho các chủ thể OCOP, startup ở Quảng Nam có được cơ hội tiếp cận tốt hơn đến các khách hàng tiềm năng.

“Nền tảng 3D sẽ giúp họ trưng bày, giới sản phẩm một cách chân thực, sinh động nhất. Từ đó, khách hàng như được tận mắt xem, sờ vào sản phẩm nên sẽ tăng độ tin cậy và kích thích mua hàng tốt hơn. Đây là điểm khác biệt, khắc phục được hạn chế so với việc các chủ thể OCOP, khởi nghiệp đăng bán sản phẩm trên một số sàn thương mại điện tử hiện có” - ông Quang nhận định.



Giải pháp mới này sẽ giúp các chủ thể OCOP, startup Quảng Nam tăng độ tin cậy của sản phẩm bán qua mạng, mở rộng thị trường. Ảnh: H.Đ

Hiện công ty đang triển khai miễn phí thuê cửa hàng để doanh nghiệp Quảng Nam được trải nghiệm, dùng thử trước khi quyết định thuê cửa hàng ảo. “Chúng tôi đang miễn phí gói basic có thể trưng bày đến 9 sản phẩm, 50Mb dữ liệu để các bạn khởi nghiệp, OCOP tại Quảng Nam có thể mở rộng kênh bán hàng điện tử, tăng độ nhận diện thương hiệu với khách hàng của họ. Ngoài ra, các sản phẩm liên kết trực tiếp với website bán hàng và các nền tảng mạng xã hội, tài khoản thương mại điện tử của doanh nghiệp, nên khâu thanh toán rất thuận tiện” - ông Quang thông tin.