Giao thông - Xây dựng Công trình cầu đường bộ ở Quảng Nam và dấu ấn phát triển vùng đất Các công trình cầu đường bộ được Quảng Nam đầu tư xây dựng thời gian qua không chỉ kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội mà còn xóa bỏ đò ngang, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Cầu Nông Sơn mới chạy song song với cầu Nông Sơn cũ. Ảnh: CÔNG TÚ

Mở rộng không gian phát triển

Chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), sáng 2/9/2021, cầu Nông Sơn mới chính thức được đưa vào sử dụng.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) - ông Trần Cảnh Hà cho biết, đây là công trình hết sức quan trọng nằm trên quốc lộ (QL) 14H, bắc qua sông Thu Bồn nhằm đáp ứng mục tiêu kết nối thông suốt với đường Trường Sơn Đông, phục vụ nhu cầu vận tải, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngày 24/3/2017, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn và vùng lân cận, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành cầu Giao Thủy nhân dịp kỷ niệm 42 năm Giải phóng Quảng Nam và 20 năm tái lập tỉnh.

Cầu Giao Thủy kết nối đôi bờ Thu Bồn tạo nên một trục ngang Bắc - Nam mới gồm QL14H - ĐT609B - QL14B (Nông Sơn - Duy Xuyên - Đại Lộc ra Đà Nẵng); rút ngắn thời gian đi lại, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia chuẩn bị thông xe kỹ thuật. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều công trình cầu đường bộ được Trung ương và tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư. Điển hình vào năm 2021, dự án cầu Cẩm Kim và đường dẫn nằm trên tuyến QL14H, thực hiện bằng nguồn vốn từ dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 đã đưa vào khai thác, nối liền Hội An với Triêm Tây (phường Điện Phương, Điện Bàn).

Ngoài các cầu Cửa Đại, Cẩm Kim, Giao Thủy và Nông Sơn, trên sông Thu Bồn hiện đang triển khai làm cầu Sông Thu (thuộc dự án đường nối từ QL14H đến ĐT609C) và cầu Văn Ly. Bắc qua sông Vu Gia, một công trình khác chuẩn bị thông xe kỹ thuật là cầu An Bình (thuộc dự án đường nối từ ĐT609C đến QL14B) nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Nam.

An toàn trên hết

Việc xây dựng cầu đường bộ sẽ mở ra không gian phát triển mới, là điều kiện thuận lợi khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của vùng đất mà dự án đi qua.

Như tại vùng Đông, cầu Cửa Đại khánh thành vào ngày 27/3/2016 thực hiện sứ mệnh kết nối liên hoàn trục đường ven biển Việt Nam, đoạn qua Quảng Nam. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án thành phần của đường 129 (đường Võ Chí Công), kéo dài từ Hội An đến đường vào Cảng hàng không Chu Lai, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ.

Đò ngang Giao Thủy hoạt động vào ngày 17/2/2017, trước khi cầu Giao Thủy khánh thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: CÔNG TÚ

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn trong quá trình xây dựng, thị xã Điện Bàn đang mời gọi xúc tiến “Dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Văn Ly”.

Bởi vì, cầu Văn Ly sẽ kết nối liên hoàn với các trục dọc QL1 - ĐT610B - ĐT609C, trục ngang QL14H - cầu Giao Thủy - ĐT609B - ĐT609 - ĐT605 và thông suốt đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì việc giao thương sẽ thuận lợi, an toàn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc - ông Nguyễn Hảo chia sẻ, trên địa bàn có 2 con sông lớn chảy qua là Vu Gia và Thu Bồn. Đại Lộc là vùng trũng thấp, lượng nước thượng nguồn tập trung về nhiều, cường độ lớn, song tốc độ thoát lũ chậm gây ngập lụt.

Dọc sông Vu Gia, nhiều gia đình sống bằng nghề nông, có ruộng nương bên kia bãi bồi nên phải dùng ghe cá nhân để vận chuyển nông sản và vật tư phục vụ sản xuất. Việc qua lại trên dòng sông này, nhất là vào mùa mưa lũ, không an toàn.

“Trung ương và tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư dự án đường nối từ ĐT609C đến QL14B, có cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia để nhân dân không còn nỗi bất an mỗi khi mùa mưa lũ về; rút ngắn khoảng cách đi lại giữa hai vùng B và C, xóa bỏ các bến đò ngang và ghe cá nhân” - ông Nguyễn Hảo nói.

Tại Nông Sơn, cầu Nông Sơn cũ được đưa vào sử dụng ngày 29/4/2005 đã giải quyết nhiều vấn đề, nhất là an toàn giao thông. Nhưng trước tốc độ gia tăng của phương tiện, nhất là xe tải nặng, cầu cũ không thể đáp ứng do tải trọng hạn chế 8 tấn, khổ cầu chỉ rộng 6,5m và đang xuống cấp. Do đó, UBND tỉnh quyết định xây dựng cầu mới, nằm song song với cầu cũ như đã đề cập ở trên.

Có thể thấy, phần lớn các cây cầu được xây dựng đều xóa đi cảnh lưu thông bằng đò ngang cách trở, nhất là vào mùa mưa lũ. Chính vì vậy, công trình cầu không chỉ khơi thông “huyết mạch” của nền kinh tế mà còn giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông với phương châm “tính mạng con người là trên hết”.