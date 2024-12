Doanh nghiệp - Doanh nhân Công ty Thủy điện Sông Bung thăm các lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn huyện Nam Giang (QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 (Quân khu 5) đóng chân trên địa bàn huyện Nam Giang.

Đại diện Công ty Thủy điện Sông Bung trao tặng phần quà tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang. Ảnh: S.B

Trong buổi gặp mặt, đại diện Công ty Thủy điện Sông Bung gửi lời tri ân sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ vì những đóng góp to lớn trong công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng và đảm bảo an toàn cho huyện Nam Giang nói chung, khu vực Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 đóng chân nói riêng. Đặc biệt, với địa bàn nằm trên vùng miền núi trọng yếu và biên giới của tỉnh Quảng Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty thủy điện với lực lượng quân đội đã góp phần bảo đảm an ninh tuyệt đối, không để xảy ra các sự cố về an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả của các nhà máy thủy điện Sông Bung.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Công ty Thủy điện Sông Bung đã hỗ trợ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang xây dựng công trình nhà đồng đội, bàn giao đưa vào sử dụng.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Công ty Thủy điện Sông Bung và lực lượng quân sự. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Nam Giang.