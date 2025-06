Xã hội Cựu chiến binh Bình Triều góp sức xây dựng quê hương Không chỉ đoàn kết, tương trợ nhau, hội viên cựu chiến binh xã Bình Triều (Thăng Bình) còn góp sức xây dựng nông thôn mới, diện mạo làng quê thêm khởi sắc.

Hội viên cựu chiến binh xã Bình Triều góp sức để xây dựng các tuyến đường mang tên mình. Ảnh: GIANG BIÊN

Đoạn đường ĐH1 Tây Trường Giang từ tổ tự quản số 10 đến 13 thôn Vân Tây đã được Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Triều triển khai xây dựng tuyến đường CCB tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” với chiều dài 1km từ tháng 3/2023 đến nay.

Trên tuyến đường này, cán bộ, hội viên CCB xã Bình Triều đã vận động nhân dân lắp đặt 55 pano tuyên truyền, trồng cây hoa giấy và cây Osaka vàng dọc theo đoạn đường; đồng thời vận động hội viên đóng góp kinh phí lắp đặt 7 mắt camera an ninh tự quản.

Ông Phạm Văn Luyến là hội viên CCB thôn Vân Tây đã góp 2 cây Osaka và nhiều ngày công để làm nên tuyến tự quản này. Ông nói: “Tôi cũng như người dân ở đây mong muốn xây dựng tuyến đường đẹp, an toàn để người dân đi lại thuận lợi, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự”.

Ông Nguyễn Tấn Quang - Chủ tịch Hội CCB xã Bình Triều cho biết, tổng kinh phí xây dựng tuyến đường gần 60 triệu đồng do hội viên và người dân đóng góp.

Cựu chiến binh tập trung dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng. Ảnh: TRUNG THỰC

Đối với hệ thống camera an ninh tự quản của CCB không chỉ tích hợp với hệ thống camera an ninh của Công an xã mà được chia sẻ, cài đặt cho toàn thể người dân trên trục đường để giám sát, theo dõi, kịp thời tố giác với chính quyền địa phương khi có sự việc bất thường.

Không chỉ dừng lại ở thôn Vây Tây, thời gian qua Hội CCB xã Bình Triều còn xây dựng thêm nhiều tuyến đường CCB tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại thôn Hưng Mỹ chiều dài 1,8km; thôn Phước Ấm 700m; thôn Phước Châu 500m với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng.

Ngoài ra, các chi hội CCB xã Bình Triều duy trì tốt mô hình góp vốn quay vòng, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không lãi suất, dưới sự giám sát của Hội CCB xã để tương trợ lẫn nhau lúc ngặt nghèo.

Nhóm góp vốn quay vòng của Chi hội CCB thôn Phước Ấm. Ảnh: GIANG BIÊN

Mỗi nhóm góp vốn quay vòng có từ 10 đến 12 hội viên tham gia góp từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng và được bốc thăm rút tiền theo thứ tự. Trường hợp đặc biệt, nếu trong nhóm, hội viên nào gặp khó khăn đột xuất thì được nhận vốn trước.

Nhóm góp vốn quay vòng của Chi hội CCB thôn Phước Ấm có 12 hội viên tham gia đã 5 năm nay. Vào ngày 5 đầu tháng, các thành viên tham gia góp và lấy vốn để sử dụng vào việc cần thiết.

“Không chỉ có vốn phát triển kinh tế mà thông qua việc góp vốn, các thành viên trong nhóm còn đoàn kết, hợp lực, quan tâm chia sẻ cùng nhau để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc” - ông Cao Văn Hùng - Chi hội trưởng CCB thôn Phước Ấm (xã Bình Triều) cho biết.