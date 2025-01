Quốc phòng - An ninh Đại Lộc: Khởi tố 16 vụ/41 đối tượng phạm tội về ma túy trong năm 2024 (QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025. Năm 2024, Đại Lộc xảy ra 57 vụ phạm pháp hình sự (giảm 21 vụ so với năm 2023). Lực lượng chức năng đã khởi tố 16 vụ/41 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa nhiều điểm phức tạp, có nguy cơ phức tạp về ma túy...

Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: TRIÊU NHAN

Trong năm 2024, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc đã phát hiện 12 vụ/16 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (giảm 8 vụ/4 đối tượng so với năm 2023). Lực lượng chức năng cũng phát hiện 32 vụ/41 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 11.804 gam Methamphetamine, các bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.

Trong năm, đã khởi tố 16 vụ/41 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện ma túy Quảng Nam (Hiệp Đức); triệt xóa 2 điểm phức tạp, 4 đối tượng bán lẻ; 2 điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy; xử lý vi phạm hành chính 32 vụ/41 trường hợp, phạt tiền 62 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt quả tang 24 vụ/119 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc (giảm 38 vụ/116 đối tượng)…

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024. Ảnh: TRIÊU NHAN

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, “Vì an ninh Tổ quốc”…