Tài chính - Thị trường Huyện Đại Lộc siết chặt kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Huyện Đại Lộc chính thức dừng hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện từ 1/1/2025; đồng thời tăng cường kiểm tra sản phẩm động vật tại các chợ, xử lý nghiêm các cơ sở, hộ kinh doanh, vận chuyển sản phẩm giết mổ vi phạm quy định.

Sản phẩm động vật có lăn dấu kiểm soát giết mổ. Ảnh: H.LIÊN

Nhằm kiểm soát chặt chẽ cơ sở giết mổ (CSGM) gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, tự phát, UBND huyện Đại Lộc đã ban hành Phương án sắp xếp quản lý CSGM nhỏ lẻ và quản lý kiểm soát giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 - 2026. Huyện cũng chính thức dừng hẳn CSGM nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y từ 1/1/2025.

Theo ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện, ngành nông nghiệp huyện đang phối hợp với các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ, tự phát không đảm bảo điều kiện.

Kiện toàn, củng cố ban chỉ đạo kiểm soát giết mổ, phân công trách nhiệm cho các thành viên, nghiêm túc kiểm tra, rà soát và kiên quyết đóng cửa, xử phạt các điểm, CSGM vi phạm quy định vệ sinh thú y.

Ông Trương Cảm - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Ái Nghĩa chia sẻ, nhiều năm nay, CSGM tập trung của vùng C Đại Lộc do HTX quản lý luôn duy trì hoạt động thường xuyên, song nguồn cung cấp nguyên liệu hoạt động không nhiều, công suất giết mổ khoảng 100 con gia súc/ngày đêm. Tình trạng người dân, tiểu thương giết mổ nhỏ lẻ ở các khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thú y còn phổ biến.

“Chủ trương kiểm soát giết mổ của huyện rất đúng đắn nhằm hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động giết mổ. CSGM của HTX thường xuyên có nhân viên thú y trực, kiểm soát, lăn dấu. Phía HTX cũng nỗ lực nâng cấp CSGM để đảm bảo nhu cầu giết mổ gia súc, gia cầm của người dân và tiểu thương bởi HTX là doanh nghiệp” - ông Cảm nói.

Ông Nguyễn Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đại Lộc cho biết, từ 1/1/2025 trở đi, UBND huyện chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra các hộ giết mổ, kinh doanh, buôn bán sản phẩm động vật tại các chợ.

UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn tăng cường nâng cao nhận thức trong nhân dân về việc sử dụng sản phẩm thịt động vật có dấu kiểm soát giết mổ. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân và các chủ CSGM về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh thú y...

Cũng theo ông Hồ Ngọc Mẫn, muốn chấm dứt các CSGM nhỏ lẻ phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở các CSGM, xử lý các cơ sở không đảm bảo điều kiện. Các đội kiểm tra liên ngành xã/thị trấn và huyện phải tăng cường kiểm soát tại các chợ.

Những tiểu thương buôn bán thịt động vật không có dấu kiểm soát phải xử lý ngay. Huyện tập trung nâng cấp 3 điểm giết mổ tập trung tại 3 vùng A, B, C của huyện, mỗi cơ sở bố trí 300 triệu đồng để đảm bảo phục vụ công tác giết mổ tập trung.