Xã hội Đại Lộc: Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông tại trường học (QNO) - Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, ngày 16/9, Công an huyện Đại Lộc đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong trường học và tại khu dân cư.

Học sinh Trường THPT Lương Thúc Kỳ tương tác với báo cáo viên tại buổi tuyên truyền vào sáng nay. Ảnh: C.T

Lồng ghép vào nội dung tuyên truyền pháp luật ATGT, báo cáo viên của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông làm sao cho an toàn. Những tình huống bất ngờ có thể xảy ra cần cảnh giác phòng tránh.

Một em học sinh Trường THPT Chu Văn An được tặng thưởng mũ bảo hiểm đạt chuẩn vì trả lời đúng câu hỏi do báo cáo viên đưa ra. Ảnh: C.T

Thực thi nhiệm vụ được giao, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đại Lộc chia thành nhiều tổ công tác. Trong đó, 3 tổ phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Trường THPT Lương Thúc Kỳ (thị trấn Ái Nghĩa), Trường THPT Chu Văn An (xã Đại Đồng) với sự tham gia của 3.434 học sinh cùng cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Đại diện phụ huynh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ ký cam kết. Ảnh: C.T

Báo cáo viên còn đưa ra nhiều câu hỏi để học sinh trả lời, phản hồi để ghi nhớ, làm theo. Dịp này, các trường đã tổ chức ký cam kết giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh về tuân thủ pháp luật trật tự ATGT.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự trao tặng áo phao cho xã Đại Sơn. Ảnh: C.T

Cũng trong ngày 16/9, một tổ công tác khác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đại Lộc phối hợp với Công an xã Đại Sơn tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy tắc tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa an toàn cho 65 hộ dân trên địa bàn trước mùa mưa bão. Ngoài ra, tổ còn trao tặng 10 áo phao cứu sinh cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đại Sơn.