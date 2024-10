Quốc phòng - An ninh Đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ (QNO) - Chiều 26/10, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ và công tác trực ban, trực chiến tại Công an TP.Hội An và Công an thị xã Điện Bàn.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác an ninh, an toàn tại nhà tạm giữ Công an thị xã Điện Bàn. Ảnh: XUÂN MAI

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo công tác ứng phó bão số 6, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an TP.Hội An, Công an thị xã Điện Bàn chủ động trong mọi tình huống, bảo vệ an toàn trụ sở làm việc, khu vực giam giữ, trang thiết bị, tài liệu.

Các đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn cho can phạm nhân; đảm bảo nhu yếu phẩm duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt bình thường đối với cán bộ, chiến sĩ cũng như can phạm nhân.

Đại tá Võ Thị Trinh kiểm tra công tác dự trữ lương thực, thực phẩm tại nhà tạm giữ Công an thị xã Điện Bàn. Ảnh: XUÂN MAI



Đại tá Võ Thị Trinh cũng yêu cầu lãnh đạo công an các địa phương quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm công tác ứng phó bão với tinh thần chủ động phòng ngừa cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực, sẵn sàng triển khai lực lượng xuống địa bàn cơ sở giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bão nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 6 gây ra.