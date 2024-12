Dấu ấn Trại sáng tác văn học - nghệ thuật huyện Hiệp Đức

Đông đảo văn nghệ sĩ tham gia

Trại sáng tác văn học nghệ thuật (VH-NT) huyện Hiệp Đức với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” được khai mạc vào ngày 7/6/2024, thuộc chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm nền VH-NT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

Để tổ chức hoạt động, UBND huyện đã thành lập Ban tổ chức trại sáng tác gồm 11 thành viên, trong đó phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Ban tổ chức đã phát hành thư mời tham gia đến văn nghệ sĩ trong và ngoài huyện. UBND các xã, thị trấn xây dựng và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, giới thiệu về địa danh, di tích trên địa bàn nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu sáng tác của văn nghệ sĩ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Trại sáng tác VH-NT Hiệp Đức đã thu hút 60 văn nghệ sĩ tham gia, trong đó có 38 hội viên hội VH-NT huyện và 28 văn nghệ sĩ tên tuổi đến từ TP.Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An, Thăng Bình, Quế Sơn...

Các văn nghệ sĩ đã hoạt động thực tế trong 2 ngày (7&8/6) tại 16 điểm trên địa bàn 8 xã, thị trấn của huyện Hiệp Đức. Một số điểm đoàn đến thực tế như ngôi nhà cổ họ Lê; đình Việt An, giếng Quốc hội (Bình Lâm), giếng Hóc Mẹo (xã Bình Lãnh, Thăng Bình); khu di tích An Lâm, cầu treo Bà Chầu, cầu Sông Khang (Thăng Phước), Hòn kẽm đá dừng, Bia chiến thắng trực thăng vận (Hiệp Hòa), hầm Hiệp Hòa, Khu di tích căn cứ Phước Trà, đình làng Trà Sơn, đình làng Phước Sơn…

Tổng kết Trại sáng tác VH-NT huyện, ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, Trưởng Ban tổ chức cho biết, Trại sáng tác VH-NT huyện Hiệp Đức năm 2024 là hoạt động ý nghĩa, được sự quan tâm của nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài huyện.

Lần đầu huyện tổ chức trong phạm vi rộng, nhưng chỉ trong thời gian gần 3 tháng, ban tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau.

“Nhiều tác phẩm tham gia trại sáng tác có giá trị về nghệ thuật, nội dung phản ánh sâu sắc, chân thực nét đẹp của phong cảnh quê hương; những tác phẩm âm nhạc thể hiện tình người, tình quê chan chứa… Tất cả đều toát lên hình ảnh một Hiệp Đức đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực” - ông Hùng đánh giá.

Lan tỏa hình ảnh Hiệp Đức

Tại Hiệp Đức, hoạt động sáng tác VH-NT diễn ra hết sức sôi nổi. Hiệp Đức cũng là địa phương thứ hai trong tỉnh Quảng Nam thành lập hội VH-NT cấp huyện (sau TP.Tam Kỳ).

Khởi đầu từ Câu lạc bộ (CLB) Thơ Sông Tranh được thành lập vào ngày 19/5/2005, sau đó lần lượt đổi tên CLB Thơ - Nhạc Sông Tranh rồi CLB VH-NT Hiệp Đức, đến ngày 23/6/2022, tại đại hội lần thứ nhất, Hội VH-NT huyện Hiệp Đức chính thức được thành lập. Đến nay, hội đã quy tụ được hơn 40 hội viên.

Là một trong những văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác VH-NT huyện Hiệp Đức năm 2024, nhà văn Nguyễn Bá Thâm bày tỏ vui mừng khi huyện tổ chức thành công một chương trình bài bản và hoành tráng, mang đến sân chơi thú vị cho anh chị em văn nghệ sĩ, nhà báo trong và ngoài tỉnh.

Hơn 400 tác phẩm tham dự là minh chứng cho dấu ấn, sự thành công của trại sáng tác. Những tác phẩm không chỉ góp phần lan tỏa về vùng đất Hiệp Đức xưa và nay, mà đó còn là nền tảng cho sự phát triển văn hóa địa phương về lâu dài.

“Là người có mặt đầu tiên tham gia thành lập CLB Thơ Sông Tranh, tôi rất mừng vì mặc dù điều kiện một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Hiệp Đức đã làm được việc mà nhiều địa phương có điều kiện hơn về kinh tế, văn hóa chưa làm được…

Điều này cho thấy sự quan tâm của huyện với công tác VH-NT nói riêng và văn hóa nói chung theo lời Bác Hồ dạy văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” - nhà văn Nguyễn Bá Thâm chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức - ông Hoàng Văn Hùng ghi nhận và tri ân sâu sắc đối với những tình cảm quý báu mà các văn nghệ sĩ dành cho quê hương Hiệp Đức anh hùng. Đồng thời mong muốn các tác giả tiếp tục nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm giàu giá trị, ghi dấu ấn đậm nét về quê hương Hiệp Đức trong thời gian đến.

Tiếp thu đề xuất của đại diện văn nghệ sĩ về việc biên soạn, lựa chọn in ấn, xuất bản những tác phẩm tại trại sáng tác nhằm lưu giữ tư liệu và truyền tải rộng rãi đến công chúng, ông Hoàng Văn Hùng cho biết, nội dung này sẽ được báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai trong thời gian đến.

