Giáo dục - Việc làm Đề án tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 Đề án tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 có nhiều điểm mới đáng chú ý, gồm mở rộng tổ hợp xét tuyển, bổ sung ngành học mới và tổ chức kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA)

Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố Phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2025.

Chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

(1) Xét tuyển tài năng: Gồm các phương thức sau:(1.1) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;(1.2) Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế;(1.3) Xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

1.1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

* Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025, đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG), cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cụ thể như sau:Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia các môn văn hóa được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.Thí sinh trong đội tuyển Quốc gia tham dự cuộc thi KHKT Quốc tế hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài đã đăng ký dự thi.

1.2. Xét tuyển theo chứng chỉ Quốc tế* Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung (TBC) học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên; Có ít nhất 1 trong các chứng chỉ Quốc tế sau: SAT, ACT...

1.3. Xét tuyển theo Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn

*Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025, có điểm TBC học tập các môn có điểm số từng năm học lớp 10, 11 và lớp 12 đạt 8.0 trở lên và đáp ứng một (01) trong những điều kiện sau:

i) Được chọn tham dự kỳ thi HSG Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các Đại học quốc gia, Đại học vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, Tổ hợp trong thời gian học THPT;

ii) Được chọn tham dự cuộc thi KHKT Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức;

iii) Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên;

iv) Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng.

(2) Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (TSA)

* Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức;

* Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm TSA do ĐHBK Hà Nội quy định (thông báo sau).

(3) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

* Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức;

* Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm sàn do ĐHBK Hà Nội quy định (thông báo sau);* Giữ nguyên 10 tổ hợp xét tuyển và môn chính theo các năm trước bao gồm: A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28 và D29;* Bổ sung 1 tổ hợp mới K01 bao gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin. Trong đó Toán, Ngữ văn là 2 môn bắt buộc, kết hợp với 1 trong 4 môn Lý hoặc Hóa hoặc Sinh hoặc Tin có nhân hệ số. Công thức tính điểm xét tuyển đối với tổ hợp K01 như sau:

Mã tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT

Tổ hợp

Các môn/bài thi trong tổ hợp

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02

Toán, Vật lý, Sinh học

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D04

Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D26

Toán, Vật lý, Tiếng Đức

D28

Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

D29

Toán, Vật lý, Tiếng Pháp

K01

Toán, Ngữ văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin



Mã tổ hợp xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy

Tổ hợp

Các phần thi trong bài thi

K00

Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu, Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề



Chương trình đào tạo Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh cho 65 chương trình đào tạo. Trường sẽ bổ sung tổ hợp xét tuyển K01 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, áp dụng chung cho tất cả các ngành. Đồng thời, Bách khoa Hà Nội cũng sẽ mở thêm một ngành học mới trong kỳ tuyển sinh này.

Cụ thể:

Số lượng chương trình đại trà (chương trình chuẩn): 37 chương trình

Số lượng chương trình chất lượng cao - Elitech: 23 chương trình, trong đó:



- Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: 16 chương trình



- Chương trình có tăng cường ngoại ngữ (Nhật, Pháp): 03 chương trình



- Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác (Nhật, Đức): 04 chương trình



Số lượng chương trình PFIEV: 02 chương trình



Số lượng chương trình liên kết đào tạo quốc tế: 03 chương trình

Lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Thời gian thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Đợt 1: Ngày thi 18/1/2025, 19/1/2025. Ngày mở đăng ký đợt 1: Từ ngày 1 - 6/12/2024.

Đợt 2: Ngày thi 8/3/2025, 9/3/2025. Ngày mở đăng ký đợt 2: Từ ngày 1 - 6/2/2025.

Đợt 3: Ngày thi 26/4/2025, 27/4/2025. Ngày mở đăng ký đợt 3: Từ ngày 1 - 6/4/2025.

Hình thức thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Tại Hà Nội: ĐHBK Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Thủy Lợi, Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp và một số cơ sở giáo dục đại học khác.

Tại Nghệ An: Trường ĐH Vinh.

Tại Thanh Hóa: Trường ĐH Hồng Đức.

Tại Hải Phòng: Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Tại Hải Dương: Trường ĐH Sao Đỏ.

Tại Thái Bình: Trường ĐH Thái Bình.

Tại Quảng Ninh: Trường ĐH Hạ Long.

Tại Ninh Bình: Trường ĐH Hoa Lư.

Tại Hà Tĩnh: Trường ĐH Hà Tĩnh

Tại Nam Định: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Tại Hưng Yên: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Tại Thái Nguyên: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐH Thái Nguyên.

Tại Đà Nẵng: Trường ĐHBK – ĐH Đà Nẵng.

Tại Lào Cai: Trường ĐH Thái Nguyên - Phân hiệu Lào Cai.