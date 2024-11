Xã hội Đi thư viện Thanh Hóa ở Hội An Với không gian mở và đầu sách phong phú, Thư viện Thanh Hóa (131 Nguyễn Trường Tộ, phường Minh An, TP.Hội An) là điểm đến lý tưởng giúp bạn đọc có nguồn cảm hứng đọc sách, phát huy sáng tạo.

Nhiều bạn trẻ đến đọc sách và học tập tại Thư viện Thanh Hóa. Ảnh: P.H

Thư viện Thanh Hóa có diện tích 1.029m2, được xem là biểu tượng của tình kết nghĩa giữa 2 thành phố Hội An - Thanh Hóa. Với vốn sách ban đầu là 10.000 bản do đoàn cán bộ Thị xã Thanh Hóa vào thăm và tặng đồng bào Hội An vào tháng 4/1975, đến nay đã tăng lên đến 47.564 bản sách với 20.454 đầu sách.

Hằng năm, TP.Hội An đều dành một khoản ngân sách để bổ sung sách phù hợp; thư viện cũng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn nên lượng bạn đọc đến thư viện ngày càng đông hơn.

Bạn đọc đăng ký mượn sách. Ảnh: P.H

Ông Võ Văn Đạm (70 tuổi, phường Cẩm Châu, Hội An) thường xuyên đến Thư viện Thanh Hóa đọc sách cho biết, từng ở trong môi trường quân đội nên ông rất đam mê đọc sách. Sau khi về hưu, ông đều dành một giờ để đến Thư viện Thanh Hóa đọc sách và tìm tư liệu mới.

“Tôi thấy không gian thư viện yên tĩnh, rợp bóng cây, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nên cảm giác thư thái. Đặc biệt, thư viện có nhiều đầu sách hay, tư liệu quý, trang bị máy móc hiện đại, bố trí sách một cách bài bản, khoa học, rất thuận tiện trong việc tra cứu” - ông Đạm cho hay.

Không chỉ đọc sách, các bạn trẻ còn trải nghiệm làm công việc bảo quản sách. Ảnh: P.H

Bà Trương Thị Tú Anh - cán bộ Thư viện Thanh Hóa cho hay, ngoài việc phục vụ bạn đọc thư viện còn phối hợp với các thư viện, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các điểm đọc ở cơ sở để hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên biếu tặng sách, báo.

“Từ ngày mô hình “Thư viện xanh” được xây dựng, đi vào hoạt động, số lượng bạn đọc, nhất là học sinh của các trường đến tham gia đọc sách, báo ngày càng đông. Chúng tôi tạo không gian mở, phục vụ cho các hoạt động văn hóa nhằm tạo lập thói quen đọc sách, thúc đẩy văn hóa đọc ngày càng phát triển” - bà Tú Anh nói.

Bà Tú Anh hướng dẫn các em học sinh bao bìa cho cuốn sách. Ảnh: P.H

Cạnh đó, thư viện còn tham mưu và phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt “Phiên chợ sách”. Đến nay, đã có 30 phiên chợ sách được triển khai từ các nhà xuất bản, công ty trưng bày, giới thiệu đến từ Đà Nẵng, Huế, Hà Nội với chương trình ưu đãi “Hội sách nửa giá”, tổ chức không gian đọc miễn phí, tổ chức cho trẻ em vẽ bookmark…



Với những thành quả đóng góp phục vụ cộng đồng, Thư viện Thanh Hóa được thành phố tuyên dương mô hình điển hình tiêu biểu phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024; Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen trong công tác tổ chức tốt các hoạt động thư viện công cộng ở cơ sở trong 2 năm 1997 - 1998; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về công tác thư viện giai đoạn từ năm 2007 - 2009...