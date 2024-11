Du lịch Điểm hẹn... thời trang “Chúng tôi vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi hoàn thành 20 bộ trang phục đám cưới cho cô dâu chú rể và các phụ dâu, rể kịp thời gửi sang Úc. Hy vọng những bộ áo quần này sẽ mang đến sự tự tin và tỏa sáng cho họ trong ngày cưới”.

Nhiều cặp đôi sắp cưới người nước ngoài đã chọn Blue Gecko Tailor may trang phục trong ngày vui trọng đại của đời mình. Ảnh: B.G

Bà Phan Thị Lệ Thủy – chủ cơ sở may Blue Gecko Tailor (TP.Hội An) không giấu được tự hào khi chia sẻ câu chuyện về những bộ trang phục cưới được cơ sở hoàn thành gửi cho khách hàng hồi giữa tháng 9 vừa qua.

Bà Lệ Thủy kể, đầu tháng 9, Blue Gecko Tailor nhận được đơn hàng của cặp du khách trẻ đến từ TP.Melbourne (Úc) đặt may 20 bộ trang phục cưới cho cô dâu chú rể và các phụ dâu, phụ rể.

“Cặp đôi tên Katherine và John, họ muốn đặt những bộ quần áo đẹp để mặc trong ngày cưới của mình bởi tin tưởng Blue Gecko Tailor sau một lần may đo nhanh tại tiệm. Chúng tôi vô cùng sung sướng khi thấy sự hài lòng từ 2 khách hàng trẻ tuổi đối với những trang phục của mình. Càng hạnh phúc hơn vì mình đã đóng góp một phần nhỏ vào ngày vui trọng đại của khách” – bà Lệ Thủy nói.

Tiệm may đo nhanh Hội An không chỉ là dịch vụ thương mại thông thường mà còn là nơi du khách tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa địa phương. Ảnh: V.L

Ra đời năm 2022, hơn 20 năm qua Blue Gecko Tailor đã trở thành điểm đến trải nghiệm, may đo quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước. Sự nổi tiếng của Blue Gecko Tailor không chỉ thể hiện ở dịch vụ may đo nhanh mà còn là điểm tin cậy để những cặp đôi trai gái chọn đặt trang phục cưới cho riêng mình.

“Vài năm trước từng có một cặp đôi khách Úc đặt may 50 bộ trang phục cho các thành viên gia đình sang dự đám cưới của mình tổ chức ở Hội An” – bà Lệ Thủy kể.

Ngành may đo nhanh thực sự “bùng nổ” ở Hội An khoảng sau năm 2000 khi du lịch phát triển mạnh tại đây. Một số thương hiệu may đo lâu năm, nổi tiếng có thể kể đến như Yaly Couture, A Dong Silk, Tường Tailor, Blue Gecko Tailor… nhận may hầu như tất cả trang phục từ sơ mi, áo dài truyền thống, vest đến đầm dạ hội… với thời gian hoàn thành từ vài giờ đến 1 ngày nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ, vừa vặn, đường may tinh tế, sắc nét.

Khách sẽ được phân đo, tư vấn tận tình để tạo ra những mẫu trang phục phù hợp và xinh đẹp nhất. Ảnh: V.L

“ Một chuyến du lịch thành công không đơn thuần ghé những điểm tham quan, thưởng thức những món ăn ngon địa phương, mà còn là hành trình khám phá những điều mới mẻ, giúp mang đến cho khách sự cảm nhận khác biệt, và may đo nhanh được xem là điểm trải nghiệm văn hóa vùng đất thể hiện qua các mẫu trang phục truyền thống và chất liệu vải lụa địa phương. Bà Phan Thị Lệ Thủy – chủ cơ sở may Blue Gecko Tailor (TP.Hội An)

Tại Blue Gecko Tailor, khách có thể mang theo thiết kế của mình hoặc chọn mẫu từ danh mục của tiệm. Khách hàng cũng sẽ được giới thiệu những bộ sưu tập vải sang trọng phong phú từ lụa cao cấp đến vải lanh và cotton chất lượng cao; được đội ngũ thợ may và nhà thiết kế tư vấn về chất liệu, họa tiết phù hợp mẫu thời trang dựa trên sở thích, hình thể, số đo cơ thể mỗi người, đảm bảo trang phục hoàn thành phù hợp, xinh đẹp.

“Phần nhiều khách châu Âu có hình thể quá khổ hoặc không cân đối nên khó chọn được sản phẩm may sẵn vừa ý. Đây cũng là điều khác biệt của may đo nhanh Hội An với hàng may sẵn. Ngoài ra, một yếu tố khiến ngành may đo Hội An phát triển vượt bật chính là sản phẩm được giao trong thời gian theo yêu cầu, có thể 3 giờ đồng hồ hoặc một ngày tùy mẫu trang phục đơn giản hay phức tạp nên khách châu Âu rất thích” – bà Lệ Thủy phân tích và cho biết, thông thường hiệu may sẽ đề nghị khách quay lại thử lần đầu tiên trong vòng 24 giờ và có thể điều chỉnh lần cuối sau vài giờ để có được bộ trang phục ưng ý nhất.

Du khách thích thú với bộ trang phục truyền thống Việt Nam trong ngày cưới của mình. Ảnh: B.G

Nhiều lời khen ngợi của du khách quốc tế trên TripAdvisior về tay nghề, thái độ đội ngũ nhân viên thân thiện của Blue Gecko Tailor, đặc biệt khả năng tạo ra những sản phẩm thực sự độc đáo cho những cặp đôi ngày cưới, góp phần đa dạng dịch vụ điểm đến tại Hội An.