Kinh tế Điểm sáng kinh tế - xã hội của Phú Ninh Kinh tế - xã hội Phú Ninh năm 2024 tiếp tục đà phục hồi, đạt mức tăng trưởng tốt, góp phần tạo nền tảng quan trọng để địa phương phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI vào năm 2025.

HĐND huyện Phú Ninh vừa tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2024. Ảnh: N.Đ

Những điểm sáng

Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND huyện Phú Ninh đánh giá, hệ thống chính trị của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khá tốt. Năm 2024, cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ của huyện lần lượt: 15,03%, 39,81% và 45,16%.

Về tốc độ tăng trưởng của các ngành, UBND huyện Phú Ninh cho biết, nông nghiệp tăng 6,46%; công nghiệp, xây dựng tăng 8,92%; thương mại, dịch vụ tăng 14,4%. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 60 triệu đồng; thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt 167,754 tỷ đồng (tăng 40,5% so với năm 2023).

Trong các điểm sáng của bức tranh kinh tế - xã hội địa phương, theo ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, mặc dù một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch, như cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tuy nhiên giá trị, tốc độ tăng trưởng của từng ngành tốt.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng của huyện đạt 3.611 tỷ đồng, bằng 86% so với kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuần đạt 2.577 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch, tăng khoảng 11,9% so với năm 2023.

“ “Trên từng lĩnh vực, đề nghị lãnh đạo các địa phương, nhất là bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND tăng cường vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với tinh thần quyết liệt, đưa ra những giải pháp mang tính chiến lược, đột phá, khắc phục khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã đề ra. Đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời để kiến nghị, xử lý, tháo gỡ khó khăn cho phát triển”.

(Ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh)

Đến nay, huyện có 33 dự án trong các cụm công nghiệp đã và đang thực hiện thủ tục đầu tư để hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích đất được giao khoảng 46,43ha. Trong đó, có 20 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động và 10 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động. Công tác hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư được quan tâm.

“Thu ngân sách 3 năm liên tiếp không đạt, năm nay, tổng thu vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao (đạt 123%) cũng là lần đầu tiên đạt được kế hoạch HĐND huyện Phú Ninh đề ra, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong năm, huyện hai lần điều chuyển vốn từ các công trình dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân sang các công trình, dự án có khả năng hấp thụ vốn để giải ngân. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công cơ bản đảm bảo, được đánh giá nằm ở nhóm giữa của tỉnh.

Các ngành, địa phương, chủ đầu tư đã ký cam kết với UBND huyện, từ nay đến hết niên độ ngân sách năm 2024 giải ngân đạt 95%, chịu trách nhiệm trước cấp ủy, UBND huyện đối với nguồn vốn được giao” - ông Chính cho biết.

Khắc phục khó khăn để phát triển

Năm 2025, HĐND huyện Phú Ninh đề ra nhiều chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, nỗ lực đạt cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ lần lượt là: 14,12%, 40,05% và 45,83%. Đặc biệt, huyện tiếp tục thực hiện duy trì, nâng chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) theo Quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ và phấn đấu thực hiện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.



HĐND huyện Phú Ninh tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Ảnh: N.Đ

Ông Huỳnh Xuân Chính cho hay, riêng mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao của Phú Ninh đang đối mặt nhiều khó khăn. Muốn đạt được mục tiêu này, ít nhất huyện phải có 50% số xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, năm nay mới có xã Tam Phước đạt chuẩn; xã Tam Thái dự kiến đạt chuẩn.

“Huyện có hội nghị chuyên đề riêng cho cấp xã để rút kinh nghiệm trong triển khai xây dựng NTM nâng cao cũng như lập hồ sơ minh chứng. Khó nhất là vấn đề đại biểu HĐND huyện nêu liên quan đến an ninh trật tự, văn hóa, xây dựng đô thị đạt chuẩn văn minh… nên cần dành sự ưu tiên trong thực hiện” - ông Chính nói.

Trong các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, HĐND huyện Phú Ninh nhấn mạnh đến yêu cầu UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Kiểm soát có hiệu quả nợ xây dựng cơ bản, quy mô đầu tư của các công trình mới và kiên quyết điều chuyển vốn đối với các công trình chậm tiến độ, dự án chậm khởi công. Tập trung khắc phục dứt điểm các hạn chế theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.

Thực hiện tốt hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa; huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng an sinh xã hội, duy trì huyện không có nhà dột nát…