Xây dựng Đảng Điện Bàn kết nạp 163 đảng viên mới trong 9 tháng (QNO) - Sáng 4/10, Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Thị ủy Điện Bàn sơ kết nhiệm vụ 9 tháng năm 2024. Ảnh: T.H

Trong 9 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ thị xã Điện Bàn kết nạp 163 đảng viên mới, đạt 108,67% so với chỉ tiêu nghị quyết. Thị ủy đã triển khai kiểm tra chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng, 6 đảng viên và giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng, 10 đảng viên.

Đảng ủy cơ sở kiểm tra chuyên đề đối với 51 tổ chức đảng và 53 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 28 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 8 đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành chỉ thị về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2025 - 2030); ban hành công văn về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2027; tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thị xã về công tác đại hội Đảng.

Điện Bàn thành lập 3 tiểu ban tham mưu chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV. Thông qua Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã; trên cơ sở đó tiếp tục triển khai xây dựng báo cáo để tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cho ý kiến.

Về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 17.897 tỷ đồng, tăng 6,15% so cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, giá trị sản xuất tăng 3,8% so với cùng kỳ… Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.398 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 1.402 tỷ đồng, đạt 69,1% so với dự toán.