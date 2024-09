Kinh tế Điện Bàn phải phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công (QNO) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình - Tổ trưởng Tổ công tác số 2 trong buổi kiểm tra, làm việc với thị xã Điện Bàn về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 diễn ra sáng nay 10/9.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình nghe lãnh đạo thị xã Điện Bàn báo cáo vướng mắc tại dự án cầu trên tuyến ĐH14. Ảnh: Q.T

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo thị xã Điện Bàn cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 của thị xã hơn 1.168 tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày 30/8, nguồn vốn đã xuất hiện thực tế là khoảng 435 tỷ đồng.

Trong tổng số 435 tỷ đồng vốn thực tế, số vốn đã phân bổ chi tiết cho các ngành, địa phương thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã là 382,7 tỷ đồng (đạt gần 88%).

Đoàn công tác kiểm tra thực tế vướng mắc tại dự án đường và cầu ĐH7. Ảnh: Q.T

Trong số này có 274,8 tỷ đồng bố trí cho các dự án do các ban, ngành của thị xã làm chủ đầu tư và 107,9 tỷ đồng bố trí cho các dự án do các xã, phường làm chủ đầu tư.

Nếu tính tỷ lệ giải ngân so với tổng kế hoạch vốn năm 2024 đã xuất hiện thực tế thì Điện Bàn đạt so với mức bình quân của tỉnh nhưng nếu so với kế hoạch vốn được giao thì địa phương mới chỉ giải ngân đạt 15,7%, trong nhóm thấp nhất toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Xuân Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn thông tin hiện địa phương đã giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương và cam kết phấn đấu giải ngân 100% vốn chuyển nguồn từ năm trước và khoảng 90% các nguồn vốn thực tế xuất hiện từ đây đến cuối năm.

[VIDEO] - Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế vướng mắc tại một số dự án có vốn đầu tư công của tỉnh và thị xã:

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình chia sẻ với khó khăn lớn của Điện Bàn trước nguy cơ hụt thu lớn ngân sách, hụt thu tiền sử dụng đất dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp đồng thời đánh giá cao quyết tâm về nỗ lực giải ngân tối đa các nguồn vốn đầu tư công có trên thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đề nghị Điện Bàn cam kết không hoàn trả lại các nguồn vốn đầu tư công trong năm 2024 đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công xuất hiện từ nay đến cuối năm. Ảnh: Q.T

Ông Phan Thái Bình đề nghị Điện Bàn cam kết không hoàn trả lại các nguồn vốn đầu tư công trong năm 2024 đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công xuất hiện từ nay đến cuối năm. Ngoài ra, địa phương khẩn trương báo cáo về các khó khăn trong triển khai một số dự án đầu tư công của địa phương cũng như hướng giải quyết và đề xuất các dự án cấp thiết "khát vốn" để tỉnh xem xét cân đối, chuyển nguồn từ các địa phương khác.