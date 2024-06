Y tế

Điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My

(QNO) - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; phê duyệt chi tiết hình thức xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My và giao trụ sở làm việc (cũ) Trung tâm Dân số từ Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My về cho UBND huyện Nam Trà My quản lý, xử lý.