Xây dựng Đảng Định hình không gian phát triển mới Một không gian phát triển của địa phương cấp xã mới sau sắp xếp dần định hình, gợi mở những kỳ vọng về tương lai với tinh thần hành động - từ việc xây dựng văn kiện trình đại hội đảng bộ đầu tiên ở nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Đảng ủy các địa phương: Tân Thạnh - Hòa Thuận - Tam Thăng họp bàn việc xây dựng các văn kiện đại hội đảng bộ phường Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: HÀN GIANG

Định hình không gian phát triển mới

Với phương án được Tỉnh ủy thống nhất, TP.Tam Kỳ sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 4 phường mới, gồm: Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà và Quảng Phú.

Chuẩn bị các nội dung văn kiện trình đại hội đầu tiên của đảng bộ cấp xã mới nhiệm 2025 - 2030, Thành ủy Tam Kỳ hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho Bí thư các đảng bộ phường Tân Thạnh, An Mỹ, An Sơn và An Phú - nơi đặt trụ sở phường mới - làm tổ trưởng, chủ công xây dựng kế hoạch, thành lập tổ biên soạn văn kiện.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công đứng điểm tại các địa phương hiện nay cùng tham gia, theo dõi và chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị.

Ông Lê Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy phường Tân Thạnh cho biết, Thường trực cấp ủy ở 3 địa phương: Tân Thạnh - Hòa Thuận - Tam Thăng đã cùng phối hợp trao đổi, thực hiện các phần việc liên quan đến xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ phường Bàn Thạch.

Nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đầu tiên của đảng bộ phường mới tập trung khơi dậy tinh thần, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; tiếp tục khai thác hiệu quả những tiềm năng về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của 3 địa phương sau khi “về chung một nhà”.

Đặc biệt, gắn với định hướng phát triển của phường mới mang tính đột phá về cải cách hành chính - chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo - xây dựng phường thông minh và công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng - tái định cư; đầu tư hạ tầng đô thị và xúc tiến thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

“Ở nhiệm kỳ đầu tiên, Báo cáo chính trị định hướng về không gian phát triển mới của phường Bàn Thạch theo hướng đô thị xanh, thông minh; bảo tồn không gian theo tính chất các khu chức năng đặc thù. Cùng với đó, xác định, tổ chức hệ thống đô thị và quy mô các công trình hạ tầng xã hội nhằm kiến tạo môi trường sống bền vững cho người dân; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển hài hòa, hiệu quả” - ông Dương chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Nguyễn Thị Thu Lan cho hay, yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy đặt ra là việc xây dựng báo cáo chính trị hết sức súc tích, ngắn gọn, như một chương trình hành động cụ thể. Nội dung chính của dự thảo Báo cáo chính trị được gợi ý bám vào quy hoạch và dư địa phát triển của Tam Kỳ trong tương lai; các quy hoạch tỉnh, quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai được Chính phủ phê duyệt. Đồng thời bám vào định hướng phát triển kinh tế theo cơ cấu chung của thành phố là thương mại - dịch vụ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp đô thị để định hình không gian phát triển của phường mới trong 5 năm đến.

Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể

Để chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội đầu tiên của đảng bộ cấp xã mới sau khi sáp nhập, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vùng phía Nam của Quảng Nam còn dư địa phát triển rất lớn. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trước khi sáp nhập, giải thể và thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới.

Theo ông Lê Văn Ninh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh, để tạo cơ sở cho các cấp ủy xã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ xã mới, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát, phân định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 3 xã mới: Phú Ninh, Chiên Đàn, Tây Hồ sau sáp nhập; và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được trên các lĩnh vực tại địa bàn 10 xã, thị trấn hiện nay.

“Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, quyết toán, giải ngân vốn; các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh, Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ xã mới nhiệm kỳ 2025 - 2030” - ông Ninh nói.

Định hướng một số nội dung xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ xã phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra.

Đối với Báo cáo chính trị phải đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Báo cáo chỉ rõ ưu điểm, thẳng thắn nêu ra khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng thời cần phân tích, đánh giá, dự báo đầy đủ bối cảnh tình hình, yêu cầu mới, những thuận lợi, khó khăn để từ đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khoa học, khả thi cao.

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian hợp lý để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Có hình thức phù hợp, thiết thực để lấy ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ nguyên lãnh đạo, giới trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và ý kiến tham gia góp ý, hiến kế của cán bộ, đảng viên, nhân dân.