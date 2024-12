Chính trị

Đoàn đại biểu TP.Luang Prabang (Lào) thăm và làm việc tại Hội An

(QNO) - Chiều 7/12, đoàn đại biểu TP.Luang Prabang (tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào) do ông Viengthong Hatsachanh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An nhân chuyến thăm Hội An.