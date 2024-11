Y tế Doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án tổ hợp y tế kỹ thuật cao quy mô 1.500 tỷ đồng (QNO) - Chiều 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo đề xuất dự án Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP.Tam Kỳ dự họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG HÀ

Trình bày tại cuộc họp, ông Đinh Triệu Lâm - Giám đốc Công ty CP Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, dự kiến triển khai tại xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ) với diện tích 20 héc ta.

Tổ hợp có quy mô 200 phòng với 500 giường bệnh gồm: Bệnh viện Đa khoa An An Hòa; Bệnh viện Lão khoa & phục hồi chức năng; Trung tâm Đào tạo y khoa (đào tạo điều dưỡng, y tá, hộ lý).

Phối cảnh Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa. Ảnh: QUANG HÀ

Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 với quy mô 200 giường (khám và chữa bệnh, điều trị nội trú); giai đoạn 2 quy mô thành 500 giường (khám và chữa bệnh, điều trị nội trú).

Mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng tổ hợp y tế - Bệnh viện Đa khoa An An Hòa với phương tiện, trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao và nguồn nhân lực có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Quảng Nam và khu vực.

Ông Đinh Triệu Lâm - Giám đốc Công ty CP Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG HÀ

“Dự kiến dự án khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp hơn 1.000 việc làm, trong đó bao gồm nhân lực trình độ kỹ thuật cao, lực lượng y bác sĩ được đào tạo trong và ngoài nước và lực lượng lao động khác tại địa phương...

Cạnh đó, dự án góp phần giảm tải cho hệ thống y tế của tỉnh cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp ngân sách cho tỉnh” - ông Đinh Triệu Lâm chia sẻ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUANG HÀ

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, dự án rất phù hợp với tỉnh khi Quảng Nam chưa có bệnh viện nào chuyên khoa để tập trung chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nếu đi vào hoạt động, dự án Tổ hợp y tế kỹ thuật cao sẽ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân Quảng Nam và khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị TP.Tam Kỳ chủ trì, tập trung phối hợp với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch. Các sở Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu góp ý về đất đai, quy hoạch chung, quy trình thủ tục tiếp nhận đầu tư...