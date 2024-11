Thể thao Đội bóng chuyền hơi nữ Trường THCS Nguyễn Du vô địch giải bóng chuyền ngành giáo dục TP.Tam Kỳ (QNO) - Ngày 9/11, tại Trường Cao đẳng Phương Đông đã diễn ra vòng chung kết giải bóng chuyền ngành giáo dục TP.Tam Kỳ với giải nhất thuộc về đội bóng chuyền hơi nữ Trường THCS Nguyễn Du và đội bóng chuyền nam gồm các trường thuộc địa bàn xã Tam Thăng, Tam Phú và phường Hòa Hương.

Giải bóng chuyền ngành giáo dục Tam Kỳ thu hút rất đông khán giả theo dõi. Ảnh: C.N

Từ ngày 2 - 9/11, Phòng GD-ĐT Tam Kỳ tổ chức giải bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố.

Giải có sự tham gia của 48 đội bóng chuyền hơi nữ đến từ các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS và 4 đội bóng chuyền nam là liên quân các trường học thuộc địa bàn các xã phường trên địa bàn thành phố.



Một pha bóng trong trận chung kết giữa đội Trường THCS Nguyễn Du và Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: C.N

Theo đó, bóng chuyền hơi nữ chia làm 4 nhóm thi đấu, bao gồm nhóm 10 trường THCS; nhóm 14 trường tiểu học; 2 nhóm trường mầm non, mẫu giáo (mỗi nhóm 12 trường).

Bóng chuyền hơi nữ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (vòng loại), các nhóm đấu loại trực tiếp và mỗi nhóm chọn 1 đội nhất, 1 đội nhì vào thi đấu vòng chung kết.

Bóng chuyền nam chia làm 4 đội, gồm liên quân các trường thuộc địa bàn các xã, phường trên địa bàn thành phố, thi đấu loại trực tiếp, 2 đội thắng vào chung kết, 2 đội thua tranh giải ba.

Tranh chấp quyết liệt trong trận chung kết bóng chuyền nam. Ảnh: C.N

Kết quả chung cuộc, đội bóng chuyền hơi nữ Trường THCS Nguyễn Du và đội bóng chuyền nam gồm các trường thuộc địa bàn các xã, phường Tam Thăng, Tam Phú, Hòa Hương đoạt giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về đội bóng chuyền hơi nữ Trường Tiểu học Kim Đồng và đội bóng chuyền nam gồm các trường thuộc các xã, phường: Tân Thạnh, Hòa Thuận, Trường Xuân, Tam Ngọc.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. CLIP: C.N

Đội bóng chuyền hơi nữ các Trường Mẫu giáo Rạng Đông, Mầm non Mickey và đội bóng chuyền nam gồm các trường thuộc các xã, phường: An Phú, Phước Hòa, Tam Thanh đoạt giải ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho đội bóng chuyền hơi nữ các Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, THCS Lý Tự Trọng, Mầm non Sơn Ca, Mẫu giáo Bình Minh và đội bóng chuyền nam các trường thuộc các phường An Mỹ, An Xuân, An Sơn.

Trao giải nhất cho đội bóng chuyền hơi nữ Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: C.N

Ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ cho biết, việc tổ chức giải bóng chuyền ngành giáo dục nhằm chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024); tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố.

Qua đó tuyển chọn lực lượng thành lập đội tuyển tham gia hoạt động thể dục thể thao do các cấp tổ chức trong thời gian đến; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực trong cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành.