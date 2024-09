Chính trị Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực địa các công trình, dự án phòng chống thiên tai (QNO) - Sáng nay 11/9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh có buổi kiểm tra thực địa các công trình, dự án phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tại khu vực cảng cá An Hòa (xã Tam Quang, Núi Thành). Ảnh: T.C

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, cùng lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia đoàn.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, cảng cá Tam Quang (huyện Núi Thành), bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An).

Liên quan đến dự án sửa chữa nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa tại xã Tam Quang và xã Tam Giang, Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh cho hay tổng mức đầu tư của dự án hơn 104 tỷ đồng.

Dự án hướng tới mục tiêu giảm tác động của sóng vào khu neo đậu tàu trong mùa mưa bão; giảm thiểu việc bồi lấp của luồng vào khu neo đậu; tạo điều kiện thuận lợi cho tàu neo cập để tránh trú bão và khai thác thông thường.

Dự án này hiện còn vướng mắc về cơ chế hỗ trợ dừng việc cho các lao động tại 2 triền đà trên địa bàn.

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa sẽ được đầu tư mở rộng. Ảnh: T.C

Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, đơn vị sẽ đầu tư, nâng cấp hoàn thiện khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, với quy mô 1.200 chiếc loại 300CV neo đậu nhằm đảm bảo tránh trú an toàn cho người và tài sản của ngư dân tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận trong mùa mưa bão, kết hợp phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ cho ngư dân khai thác trên biển.

Dự án này triển khai thi công đạt gần 40% khối lượng gói thầu xây lắp chính và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu đường kết nối vào khu neo đậu.

Tuy nhiên, trên diện tích khu neo đậu hiện hữu có rất nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản làm ảnh hưởng đến việc neo đậu của tàu thuyền cũng như gây cản trở thi công nạo vét. Địa phương cũng chưa tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban quản lý triển khai thi công.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại bờ biển Cửa Đại. Ảnh: T.C

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa, gặp gỡ chủ 2 triền đà ở xã Tam Quang, trao đổi với lãnh đạo UBND Núi Thành và UBND TP.Hội An.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo sớm giải quyết những vướng mắc liên quan đến cơ chế hỗ trợ dừng việc cho lao động ở triền đà tại xã Tam Quang; siết chặt quản lý, yêu cầu di dời, tháo gỡ lồng bè tại các khu vực và phải chủ động các phương án để đáp ứng nhu cầu neo đậu tránh trú bão của các phương tiện khi mùa mưa bão đang đến và được dự báo sẽ diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo UBND huyện Núi Thành và Sở NN&PTNT tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng chống IUU, quyết liệt tháo gỡ tình trạng tàu cá “3 không” cho ngư dân trên địa bàn.

Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng TP.Hội An đã thi công hoàn thành. Ảnh: Q.T

Tại TP.Hội An, lãnh đạo địa phương cho biết, dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng TP.Hội An đến nay đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư phải tập trung các thủ tục giải ngân khi công trình đã thi công hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra.

Chính quyền địa phương phải chủ động các giải pháp khẩn cấp, tính toán phương án bảo vệ cư dân ở các khu vực nguy cơ cao sạt lở khi có diễn biến bất lợi xảy ra trong mùa mưa bão. Các phần việc còn lại nhằm bảo vệ bờ biển Hội An phải được tiếp tục triển khai để tạo môi trường tốt cho du lịch địa phương.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra các công trình, dự án phòng chống thiên tai: