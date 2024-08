Kinh tế

Điều chỉnh dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

(QNO) - Ngày 21/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư) cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình "Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, Hội An)".