Xã hội Động đất 3,8 độ richter tại huyện Nam Trà My (QNO) - Sáng nay 27/1/2025, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) phát đi thông báo về trận động đất 3,8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Ảnh hưởng trận động đất vào cuối năm 2024 gây sạt lở đất đá ở khu dân cư Tu Hon (xã Trà Don, Nam Trà My). Ảnh: T.T

Theo đó, trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 15 phút 32 giây rạng sáng 27/1 với độ lớn 3,8 độ richter tại vị trí có tọa độ 15,141 độ vĩ Bắc, 108,183 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.



Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người dân huyện Nam Trà My, Bắc Trà My cho biết, lúc đang ngủ say thì thức giấc và cảm nhận được sự rung lắc mạnh của trận động đất.

Hiện chính quyền các địa phương vẫn chưa ghi nhận thiệt hại sau trận động đất này.