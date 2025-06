Nhà nước và cử tri Đông Giang khen thưởng 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND (QNO) - HĐND huyện Đông Giang (khóa XII) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 26 tổng kết hoạt động HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp HĐND cuối cùng trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng là kỳ họp khép lại nhiệm vụ của HĐND huyện.

Lãnh đạo huyện Đông Giang tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: NGỌC VY

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Đông Giang tổ chức 26 kỳ họp, ban hành 163 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa thành nghị quyết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thiết thực, khả thi.

HĐND huyện tăng cường công tác giám sát, đôn đốc triển khai nghị quyết, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện 21 cuộc giám sát về kết quả triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; việc hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính…

Phối hợp tổ chức hơn 100 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận hơn 900 lượt ý kiến trên các lĩnh vực, gửi Thường trực HĐND huyện tổng hợp, chuyển đến UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền.

Theo đánh giá tại kỳ họp, trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm hơn 8,6%, đến cuối nhiệm kỳ ước đạt hơn 3.220 tỷ đồng, vượt 1,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 401,5 tỷ đồng, vượt 0,7% so với chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 1.998 tỷ đồng, vượt 1,1% so với chỉ tiêu. Giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt 820,9 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 8,4%, vượt 1,4%. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 102,9% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Ước thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 46,2 triệu đồng, tăng 2,6% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến giảm còn 23% vào cuối năm 2025 (giảm bình quân 6% hộ nghèo/năm).

Dịp này, UBND huyện Đông Giang tặng giấy khen 5 tập thể và 9 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.