Xã hội Đông Giang sơ tán khẩn cấp 12 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở (QNO) - Chiều nay 19/9, ông Đỗ Hữu Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, bên cạnh rà soát 50 hộ có khả năng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, địa phương tổ chức sơ tán khẩn cấp 12 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn.

Chính quyền huyện Đông Giang kịp thời khảo sát, sơ tán các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CTV

Theo ông Tùng, do ảnh hưởng của bão số 4 nên một số khu dân cư và nhà dân có nguy cơ cao bị sạt lở đe dọa. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, trong sáng nay 19/9, toàn bộ 12 hộ/40 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Đồng thời, vận động nhân dân các xã dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo cung ứng đủ trong vòng 10 ngày nếu xảy ra tình trạng cô lập do mưa lũ.

Sạt lở đất tại điểm dân cư ở thôn Ra Nuối (xã Jơ Ngây), chính quyền địa phương kịp thời sơ tán người dân đến vị trí an toàn. Ảnh: CTV

Ngoài ra, chính quyền huyện Đông Giang cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện những ngày tới tiếp tục xây dựng phương án và tổ chức sơ tán người dân trong trường hợp cần thiết.

"Hiện nay, người dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được khoảng 150/365,43ha lúa nước hè thu và đang nỗ lực thu hoạch diện tích lúa già chín còn lại" - ông Tùng chia sẻ.

Ngầm cầu tạm Sông Vầu (xã Ba) bị ngập sâu. Ảnh: CTV

Báo cáo nhanh của địa phương cho thấy, hiện một số điểm ngầm tràn trên các tuyến đường bị ngập sâu, nước tràn qua đường không thể qua lại được. Cụ thể như ngầm tràn dốc Ba Nga (xã Kà Dăng); ngầm cầu tạm Sông Vầu (xã Ba)...

Ngoài ra, tường rào trụ sở Phòng GD-ĐT huyện bị ngã đổ; điểm khu dân cư tại Tổ dân phố Gừng (thị trấn Prao) bị sạt lở ảnh hưởng trực tiếp 1 hộ dân và có dấu hiệu sạt lở taluy dương sau nhà các hộ dân ở tổ A răm 2 (thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây) gây ảnh hưởng trực tiếp 4 hộ.

Các lực lượng túc trực chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm. Ảnh: CTV

Để đảm bảo an toàn trước mưa lũ, chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực, chốt chặn dọc các tuyến giao thông bị ngập nước, đặt cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân tự ý đi lại ở khu vực mất an toàn.