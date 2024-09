Xã hội Nhiều địa phương miền núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao (QNO) - Dữ liệu quan trắc trên Cổng thông tin trượt lở tỉnh đã đưa ra cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lớn ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Một vị trí xảy ra sạt lở ở Nam Trà My. Ảnh: PV

Các xã có nguy cơ lũ quét rất cao, gồm A Tiêng (Tây Giang); Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Công, Phước Thành (Phước Sơn); Tiên Phong (Tiên Phước); Trà Kót, Trà Nú, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giang, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka (Bắc Trà My); Trà Leng, Trà Dơn, Trà Vân (Nam Trà My).

Các xã có nguy cơ sạt lở rất cao, gồm Tam Lộc, Tam Đại, Tam Lãnh (Phú Ninh); A Tiêng, A Vương (Tây Giang); Phước Hiệp, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Công, Phước Thành (Phước Sơn); Sông Trà (Hiệp Đức); Tiên hà, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên An, Tiên Lập (Tiên Phước); Trà Kót, Trà Nú, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giang, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka (Bắc Trà My); Trà Leng, Trà Dơn, Trà Don, Trà Vân (Nam Trà My); Tam Trà (Núi Thành).

Tuy nhiên, theo dự báo của Cổng thông tin trượt lở tỉnh, nguy cơ sạt lở, lũ quét sẽ giảm dần. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các tổ chức, cá nhân khi di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải chủ động các phương án phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra.