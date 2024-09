Xã hội Kiểm tra biện pháp cảnh báo, ứng phó với khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất (QNO) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT và TKCN) có văn bản yêu cầu rà soát, kiểm tra thực hiện các biện pháp cảnh báo, ứng phó đối với khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và thực hiện sơ tán dân.

Xã Trà Linh đặt biển cảnh báo khu vực nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: THIỆN TÙNG

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 17/9 đến 13 giờ ngày 18/9 phổ biến 75-130mm, có nơi cao hơn như thị trấn Núi Thành 133mm, Cù Lao Chàm 164mm. Trong 24 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa to, đến mưa rất to; trong 24-48 giờ tới mưa giảm dần, còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị UBND các địa phương, các sở, ban ngành liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức rà soát, kiểm tra danh sách các xã có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; vị trí các điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất được Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổng hợp. Đồng thời có biện pháp cảnh báo, ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản đối với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Danh sách các xã và vị trí các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.