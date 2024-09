Xã hội Nam Trà My đã bắt đầu xuất hiện sạt lở (QNO) - Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My đã bắt đầu xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ, chính quyền địa phương đang gấp rút thực hiện các phương án ứng phó.

Điểm sạt lở trước trụ sở UBND xã Trà Linh

Tại 2 trạm đo mưa trên địa bàn xã Trà Leng đều vượt mức trên 100mm. Hệ thống phát thanh cảnh báo lượng mưa vượt ngưỡng tại trạm Tăk Pát (thôn 2, Trà Leng). Hiện có 1 điểm sạt lở taluy dương tuyến ĐH1, phía sau nhà ăn Trường THCS Trà Leng.

Các xã huy động lực lượng khơi thông rãnh thoát nước trên các tuyến giao thông

Mưa lớn mức gần 100mm tại xã Trà Linh cũng khiến các tuyến giao thông đứng trước nguy cơ sạt lở cao. Lãnh đạo xã này thông tin, chiều nay cũng đã xuất hiện điểm sạt ngay trước cổng vào UBND xã. Địa phương đang huy động lực lượng túc trực, theo dõi, khơi thông ách tắc rãnh thoát nước và cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy cơ cao.

[VIDEO] - Điểm trường Răng Chuỗi (thôn 2, Trà Tập) trước nguy cơ sạt lở

Trong khi đó, tại địa bàn các xã còn lại như Trà Dơn, Trà Don, Trà Vân... lượng mưa đo được đều vượt trên 130mm. Đáng chú ý, tại xã Trà Tập, mưa lớn làm taluy dương sau điểm trường Răng Chuỗi (thôn 2) bị trôi tuột, đất rơi từng mảng, nước bên ngoài bị ép tràn cả vào lớp học. Để đảm bảo an toàn, học sinh tại điểm trường này được cho nghỉ học từ hôm nay.

Cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy cơ cao

UBND huyện Nam Trà My đã chỉ đạo UBND các xã và thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện nắm bắt tình hình, cập nhật liên tục diễn biến mưa lớn và đi khảo sát đánh giá lại những khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động sơ tán nhân dân đến các khu vực an toàn, đồng thời cũng yêu cầu lực lượng phòng chống thiên tai triển khai phương án trực chỉ huy, lực lượng trực phòng chống mưa lũ để chủ động bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân.