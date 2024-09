Xã hội Phước Sơn: Nhiều khu vực ngập sâu, xuất hiện điểm nguy cơ sạt lở (QNO) - Lúc 16 giờ chiều nay 18/9, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết, trên địa bàn huyện đang mưa lớn, lượng nước từ các suối đổ về rất mạnh, một số đoạn đường ĐH ở các xã vùng cao không thể lưu thông.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Phước Sơn bị ngập sâu. Ảnh: CTV

Cụ thể, các tuyến đường từ xã Phước Thành đi Phước Lộc, xã Phước Mỹ đi Phước Công, xã Phước Công đi Phước Lộc không thể lưu thông do nước tràn mặt đường, chảy xiết; suối Xà Niêm, suối Đà Lạt, cầu tràn Phước Mỹ... nước đang lên nhanh. Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa gần cổng thủy điện Đăk Mi 4 nước đang dâng cao.

Lực lượng Công an huyện Phước Sơn và công an xã phối hợp các lực lượng tại địa phương tổ chức cảnh báo, chốt chặn và di dời những hộ dân có nguy cơ bị sạt lở.

Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa bị sạt lở. Ảnh: CTV



Trong khi đó, tại thôn 5 của xã Phước Hiệp xảy ra vết nứt ở giữa ngọn đồi dọc theo quốc lộ 14E, dưới chân đồi có nhiều hộ dân sinh sống. Nguy cơ sạt lở đất tại khu vực này rất cao. Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đang vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Phước Sơn tiếp tục theo dõi, cảnh báo, điều tiết giao thông, chốt chặn bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Lực lượng công an chốt chặn tại điểm ngập lụt. Ảnh: CTV

[CLIP] - Cầu tràn xã Phước Mỹ đi Phước Công bị ngập sâu: