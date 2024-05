Giảm nghèo - An sinh Đồng hành cùng thanh niên công nhân Khu công nghiệp Tam Thăng (QNO) - Hưởng ứng Tháng công nhân 2024, tối 27/5, tại Khu công nghiệp Tam Thăng, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Thành đoàn tổ chức Chương trình tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội dành cho thanh niên công nhân.

Chương trình đồng hành cùng thanh niên công nhân. Ảnh: M.L

Trong chương trình, thanh niên công nhân, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân địa phương, nhất là các chủ nhà trọ tại Khu công nghiệp Tam Thăng được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Thành Vân - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ phát biểu tại chương trình. Ảnh: M.L

Cạnh đó, báo cáo viên Công an thành phố Tam Kỳ còn trang bị các kiến thức về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tham gia giao thông an toàn; cảnh báo các hình thức lừa đảo qua không gian mạng và cách phòng tránh.

Đông đảo thanh niên công nhân, người dân xã Tam Thăng tham dự chương trình. Ảnh: M.L

Dịp này, Công an thành phố, Thành đoàn Tam Kỳ phối hợp các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ 10 tủ thuốc y tế (gồm tủ đựng, thuốc, vật tư y tế), 10 bình chữa cháy đến các khu nhà trọ trên địa bàn xã Tam Thăng; trao tặng 20 mũ bảo hiểm và 10 suất quà cho thanh niên công nhân khó khăn.

Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: M.L

Đồng hành cùng công nhân, Công ty TNHH MTV Honda Quốc Tiến tổ chức thay nhớt miễn phí cho 250 xe công nhân khó khăn và tặng 250 phiếu giảm giá khi mua xe đến công nhân.

Công ty TNHH MTV Honda Quốc Tiến trao tặng phiếu thay nhớt miễn phí và phiếu giảm giá xe cho thanh niên công nhân. Ảnh: M.L

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Chi đoàn Công an thành phố, Chi đoàn Cao đẳng Miền Trung trao tặng nhiều phần quà cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.L

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân 2024 của Công an TP.Tam Kỳ và Thành đoàn thành phố. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng và vận động thanh niên công nhân, chủ nhà trọ tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trang bị kỹ năng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại địa phương, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Trao tặng tủ thuốc cho các chủ trọ và hộ gia đình công nhân. Ảnh: M.L

Đây cũng là hoạt động cụ thể hoá phong trào liên kết 3 lực lượng, vận động kinh phí, con người tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư.

Trao tặng bình chữa cháy cho các gia đình thanh niên công nhân. Ảnh: M.L

Trao tặng mũ bảo hiểm cho thanh niên công nhân khó khăn. ẢNh: M.L