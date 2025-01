Thủy sản Động viên ngư dân bám biển dịp Tết Ất Tỵ 2025 (QNO) - Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển yêu cầu chính quyền tăng cường theo dõi hoạt động tàu cá và tổ chức động viên, thăm hỏi ngư dân bám biển trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Ngư dân chuẩn bị thực phẩm cho chuyến biển. Ảnh: Q.VIỆT

Theo Bộ NN&PTNT, tổng sản lượng thủy sản cả nước năm 2024 đạt 9,6 triệu tấn (tăng 2% so năm 2023), trong đó khai thác thủy sản đạt 3,855 triệu tấn (tăng 0,6% so năm 2023). Đặc biệt, kim ngạch thủy sản xuất khẩu năm 2024 đạt 10,07 tỷ USD (tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2023).

Do hiện nay đang là chính vụ của vụ cá bắc năm 2024 - 2025, đồng thời là giai đoạn có nhu cầu cao tiêu thụ nguyên liệu thủy sản phục vụ dịp tết, nên trong những ngày tới sẽ có nhiều tàu cá, ngư dân tham gia sản xuất trên khắp các vùng biển, không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của đất nước.

Để động viên tinh thần và hỗ trợ kịp thời ngư dân bám biển trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất an toàn, hiệu quả. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.