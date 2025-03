Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 7/3/2025: Có xu hướng tăng nhẹ Dự báo giá cà phê tăng nhẹ, do nhu cầu cao và áp lực chi phí nguyên liệu. Trong nước, giá có thể đạt 133,500-135,500 VND/kg.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 6/3/2025 mới nhất: Arabica Tăng Mạnh, Robusta Chững Lại

Giá cà phê Robusta London

Giá cà phê Robusta London Kỳ hạn Giá khởi điểm Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm qua HD mở 05/25 5,643 −2

−0.04% 5,735

+90 5,605

-40 9,554 5,630 5,645 39,860 07/25 5,603 +4

0.07% 5,693

+94 5,566

-33 4,781 5,590 5,599 24,172 09/25 5,539 +16

0.29% 5,621

+98 5,495

-28 1,779 5,512 5,523 5,328 11/25 5,441 +17

0.31% 5,510

+86 5,400

-24 200 5,410 5,424 3,094 Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Bảng giá cà phê Robusta London ngày 6/3/2025 cho thấy một bức tranh biến động trái chiều giữa các kỳ hạn, phản ánh tâm lý thận trọng trên thị trường.

Sự sụt giảm ở kỳ hạn gần có thể do áp lực chốt lời hoặc lo ngại dư cung ngắn hạn, trong khi mức tăng ở các kỳ hạn xa hơn cho thấy kỳ vọng tích cực về nhu cầu cà phê Robusta trong tương lai. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch và hợp đồng mở giảm ở các kỳ hạn xa (24,172 ở 07/25 xuống còn 3,094 ở 11/25) cho thấy sự tham gia thị trường còn hạn chế, có thể do nhà đầu tư đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn.

Nhìn chung, thị trường Robusta London đang ở trạng thái cân bằng, với triển vọng tăng giá nhẹ trong dài hạn nhưng cần theo dõi sát các yếu tố cung cầu và biến động tỷ giá USD.

Giá cà phê Arabica New York

Giá cà phê Arabica New York Kỳ hạn Giá khởi điểm Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm qua HD mở 05/25 409.95 +11.55

2.90% 418.55

+20.15 402.00

+3.60 21,226 402.00 398.40 80.07 07/25 399.55 +11.85

3.06% 406.90

+19.20 391.55

+3.85 10,027 391.75 387.70 35.94 09/25 389.50 +11.95

3.17% 396.15

+18.60 380.15

+6.60 4,304 380.15 377.55 21.20 12/25 377.70 +11.95

3.27% 383.90

+18.15 369.35

+3.60 2,844 369.35 365.75 15.61 Đơn vị tính: USD cent/lb; 1 lb ≈ 0.45kg

Đơn vị giao dịch: lot = 17 tấn.

Bảng giá cà phê Arabica New York ngày 6/3/2025 cho thấy xu hướng tăng mạnh và đồng đều trên tất cả các kỳ hạn, phản ánh nhu cầu cao trên thị trường. Các kỳ hạn xa hơn như 07/25, 09/25 và 12/25 cũng tăng lần lượt 3.06%, 3.17% và 3.27%, với giá cao nhất từ 383.90 đến 406.90 USD cent/lb và thấp nhất từ 369.35 đến 391.55 USD cent/lb.

Khối lượng giao dịch giảm dần qua các kỳ hạn, từ 10,027 lots ở 07/25 xuống còn 2,844 lots ở 12/25, cho thấy sự quan tâm tập trung vào kỳ hạn gần. Hợp đồng mở cũng giảm từ 35.94 ở 07/25 xuống 15.61 ở 12/25, nhưng vẫn duy trì mức ổn định, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng tăng giá dài hạn.

Nhìn chung, thị trường Arabica New York đang có đà tăng tích cực, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh và tâm lý lạc quan, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi thêm diễn biến cung cầu để đánh giá tính bền vững của xu hướng này.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 6/3/2025 mới nhất: Sụt giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 134,000 -1,000 Lâm Đồng 133,000 -700 Gia Lai 133,800 -1,000 Đắk Nông 134,000 -1,000 Đơn vị tính: VND/kg - Theo giá Vietcombank



Tình hình giá cà phê trong nước ngày 6/3/2025 cho thấy xu hướng giảm nhẹ tại các thị trường chính như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, và Đắk Nông, với mức giảm từ 700 đến 1,000 VND/kg. Giá USD/VND cũng giảm 90 đơn vị xuống 25,240, có thể ảnh hưởng đến giá xuất khẩu. Sự sụt giảm này phản ánh áp lực cung hoặc tâm lý thận trọng của thị trường nội địa, dù vẫn cao hơn một số mức giá thế giới quy đổi.

Dự báo giá cà phê ngày mai 7/3/2025: Có xu hướng tăng nhẹ

Dự báo giá cà phê ngày 7/3/2025 cho thấy khả năng tiếp tục biến động, nhưng có thể nghiêng về xu hướng tăng nhẹ, dựa trên các yếu tố thị trường hiện tại và ý kiến từ các chuyên gia. Thị trường cà phê thế giới hôm nay (6/3/2025) ghi nhận Arabica New York tăng mạnh từ 2.90% đến 3.27%, trong khi Robusta London có biến động trái chiều, với kỳ hạn gần giảm nhẹ 0.04% nhưng các kỳ hạn xa hơn tăng từ 0.07% đến 0.31%. Trong nước, giá cà phê giảm nhẹ từ 700 đến 1,000 VND/kg tại các vùng trọng điểm, nhưng áp lực tăng giá nguyên liệu vẫn hiện hữu, như tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, nơi giá cà phê hạt đã tăng 20,000 VND/kg lên 230,000 VND/kg so với tháng trước, và so với một năm trước, giá nhập vào tăng khoảng 60% (từ 150,000-160,000 VND/kg).

Ông Nguyễn Đức Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Napoli, dự báo giá cà phê có thể tăng mạnh tới 300% nếu xét về "đúng nghĩa cà phê", ám chỉ cà phê chất lượng cao hoặc các sản phẩm đặc sản. Điều này có thể đẩy giá thành bán lẻ lên mức khó chấp nhận, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, các quán cà phê như quán ở Gò Vấp đang cố gắng ổn định giá bán, đa dạng hóa menu, và gia tăng trải nghiệm khách hàng để bù đắp chi phí. Với chi phí nguyên liệu chiếm 20-35% ly cà phê và 60% khách hàng nhạy cảm với tăng giá, áp lực giữ giá là rất lớn. Do đó, ngày mai, giá cà phê trong nước có thể tăng nhẹ khoảng 500-1,000 VND/kg nếu áp lực từ thị trường thế giới và chi phí nguyên liệu tiếp tục leo thang.

Ngoài ra, yếu tố tỷ giá USD/VND giảm nhẹ (25,240, giảm 90) có thể hỗ trợ phần nào cho giá cà phê nội địa, nhưng không đáng kể. Các quán cà phê đang ưu tiên tiết giảm chi phí vận hành và giảm lợi nhuận để giữ khách, như chia sẻ của ông Đinh Văn Tiệp từ quán cà phê Lá. Nếu không có biến động lớn từ thị trường quốc tế, giá cà phê ngày 7/3/2025 tại Việt Nam dự kiến dao động quanh mức 133,000-135,000 VND/kg cho các vùng trọng điểm, và khoảng 160,000-162,000 VND/kg tại Gia tĩnh, với khả năng tăng nhẹ do áp lực chi phí và tâm lý thị trường.