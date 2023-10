Hội An đón hơn 3 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2023

Theo báo cáo của UBND TP.Hội An, trong 9 tháng qua, lượng khách đến tham quan du lịch Hội An tăng cao, đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 254,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 128,1% so với kế hoạch.

Hội An đón hơn 3 triệu lượt khách tham quan trong 9 tháng qua của năm 2023. Ảnh: Phan Sơn.

Tổng lượng khách mua vé tham quan tại các điểm đến đạt hơn 2,5 triệu lượt, tăng 279%. Tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 1,18 triệu lượt, tăng 215,08%. Bình quân ngày khách lưu trú đạt 2,1 ngày/khách.

Từ nay đến cuối năm 2023, TP.Hội An tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai Nghị quyết số 31 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP.Hội An theo định hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch; triển khai các nhiệm vụ của Đề án phát triển du lịch Hội An đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển du lịch xanh...