Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khảo sát tại Cổng Trời Đông Giang

(QNO) - Sáng 17.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đi khảo sát thực tế và làm việc về dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (địa bàn xã Mà Cooih, huyện Đông Giang).

Đồng chí Trần Văn Tân đánh giá cao tâm huyết, đam mê của chủ đầu tư. Ảnh: C.T

Tại buổi làm việc, Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và trực tiếp quản lý dự án) cho hay, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 20.9.2018, điều chỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 4.3.2021. Tổng mức đầu tư là 2.600 tỷ đồng, quy mô 120ha. Tổng diện tích đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đến nay khoảng 80,6ha. Cổng Trời Đông Giang đã đưa vào khai thác thử nghiệm giai đoạn 1; đang triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo và thi công xây dựng giai đoạn 2; dự kiến quý III/2023 đưa vào hoạt động giai đoạn 3.

Chủ đầu tư cũng cho biết, Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (trực thuộc Tập đoàn FVG) sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước cho thuê. Triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình theo đúng quy hoạch chi tiết, hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 22.5.2019 của UBND tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát tại khu du lịch sinh thái. Ảnh: C.T

Về khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư cho biết, hạ tầng điện trên địa bàn Đông Giang chỉ mới đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu sử dụng điện sản xuất kinh doanh của dự án. Lối tiếp cận duy nhất vào khu du lịch sinh thái là đường ĐT609, nhưng hiện trạng mặt đường đoạn An Điềm (huyện Đại Lộc) - Kà Dăng (Đông Giang) chỉ rộng 3,5m, quanh co, nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng do mưa lũ.

Cổng trời Đông Giang lại nằm ở địa hình vùng núi hiểm trở, địa chất phức tạp, do đó quá trình thi công thực tế gặp nhiều khó khăn mà không thể lường trước trong bước quy hoạch, khảo sát thiết kế. Đường dây 22kV từ A Sờ về dự án vẫn chưa được bàn giao cho Điện lực Đông Giang, chính vì vậy, công ty gặp khó khăn trong quản lý, mùa mưa bão sắp tới sẽ dễ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến vận hành khu du lịch sinh thái…Từ những khó khăn nêu trên, chủ đầu tư kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo tháo gỡ.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của huyện Đông Giang và các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao chủ đầu tư đã hết sức nỗ lực cố gắng, tâm huyết, đam mê với phát triển du lịch sinh thái miền núi Quảng Nam. Chỉ có đam mê, tâm huyết, nhà đầu tư mới mạnh dạn bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư Cổng trời Đông Giang, đưa nơi đây trở thành khu du lịch sinh thái đẳng cấp ở vùng núi của Quảng Nam và cả khu vực miền Trung. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh Covid-19, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.

[VIDEO] - Đồng chí Trần Văn Tân làm việc với địa phương và chủ đầu tư dự án:

Your browser does not support the video tag.

Đồng chí Trần Văn Tân chia sẻ, quá trình thi công ít nhiều có tác động đến tự nhiên, song vẫn giữ được rừng nguyên sinh, mật độ xây dựng chưa tới 10%. Cổng trời Đông Giang được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, khi mà các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh từng đi thực tế kiểm tra, chỉ đạo cụ thể giải quyết những vướng mắc. Thời gian tới, chủ đầu tư phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phủ xanh những hạng mục bê tông hóa; khắc phục hạn chế, hoàn thành dứt điểm giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2.

Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - ông A Vô Tô Phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực làm đường dân sinh đi ra ngoài dự án. Ảnh: CT

Về các kiến nghị, đề xuất của huyện Đông Giang và chủ đầu tư, đồng chí Trần Văn Tân đề nghị các sở, ngành liên quan chỉ đạo tháo gỡ. Với địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Đông Giang giải phóng mặt bằng, bàn giao 22ha còn lại để triển khai dự án. Huyện lên phương án làm đường dân sinh không đi vào khu du lịch sinh thái để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, theo hướng huy động nguồn vốn từ chủ đầu tư, địa phương và hỗ trợ của tỉnh để đầu tư xây dựng công trình.

Đồng chí Trần Văn Tân giao cho Sở VH-TT&DL phối hợp với Đông Giang, chủ đầu tư xây dựng kịch bản, chương trình để tổ chức khánh thành, khai trương giai đoạn 1 Cổng Trời Đông Giang kết hợp với thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh. Từ đó, đề xuất thời gian tổ chức phù hợp, trên tinh thần kinh phí do nhà đầu tư bố trí thực hiện.