Quảng bá trực tuyến du lịch Quảng Nam tại ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh

(QNO) - Từ ngày 4 - 25.12 diễn ra Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2021 với chủ đề "Điểm đến an toàn - hành trình sống động".

Gian hàng 3D của du lịch Quảng Nam tham gia ngày hội.

Ngày hội diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp các nền tảng trực tuyến, thu hút gần 120 gian hàng tham gia. Trong đó có gần 40 gian hàng của các tỉnh, thành trên cả nước, còn lại của các đơn vị du lịch.

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam tổ chức gian hàng quảng bá trực tuyến xoay quanh chủ đề "Điểm đến xanh, hấp dẫn, thân thiện" nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch độc đáo của 12 đơn vị như: Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, Emic Travel, Ký ức Hội An, Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, TUI Blue Nam Hoi An...

Đây là lần đầu tiên ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh được tổ chức trực tuyến cùng lúc trên nhiều kênh và sàn thương mại điện tử, giúp du khách cảm nhận chân thực và sinh động sản phẩm du lịch trên mọi miền đất nước bằng ứng dụng số trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.