Kinh tế Đưa gần 116 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế Quảng Nam (QNO) - Đến cuối tháng 2, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Quảng Nam đạt gần 116 nghìn tỷ đồng (tăng 1% so với đầu tháng, tăng 0,87% so với đầu năm).

Vietcombank Quảng Nam cho vay, đẩy vốn vào nền kinh tế (ảnh chụp đầu tháng 2/2025). Ảnh: VIỆT QUANG

Đến cuối tháng 2, nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng (tăng 1,5% so với đầu tháng, tăng 2,95% so với đầu năm).

Trong tháng 2, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam (nay thuộc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9) tiếp tục đẩy nhanh triển khai các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều giải pháp như tăng cường cho vay mới, cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, xây dựng các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất hợp lý, quy trình, thủ tục thuận tiện, minh bạch.

Trong tháng 2, cho vay các lĩnh vực ưu tiên có tăng trưởng dư nợ. Cụ thể, cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 33 nghìn tỷ đồng (tăng 2,38% so với tháng trước, chiếm 28,51% tổng dư nợ); cho vay xuất khẩu đạt 1.600 tỷ đồng (tăng 2,83% so với tháng trước, chiếm 1,38% tổng dư nợ); cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 14 nghìn tỷ đồng (tăng 6,32% so với tháng trước, chiếm 12,1% tổng dư nợ); cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 7.000 tỷ đồng (tăng 5,52% so với tháng trước, chiếm 6,05% tổng dư nợ).

Đến cuối tháng 2, tổng nợ xấu trên địa bàn là 1.300 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,12% tổng dư nợ, giảm 23,6% so với tháng trước). Đến nay, toàn địa bàn có 9/34 đơn vị tín dụng có tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vượt mức 3%.