Tác phẩm, tác giả Đuổi theo ánh sáng Tập hồi ký của đạo diễn kiêm biên kịch Oliver Stone vừa được chuyển ngữ sang tiếng Việt, với tên gọi “Đuổi theo ánh sáng”, do Phương Nam Books và NXB Thế Giới ấn hành, Đặng Nguyên Giang dịch.

William Oliver Stone sinh năm 1946, là đạo diễn và biên kịch nổi tiếng người Mỹ. Ông từng tham chiến tại Việt Nam từ tháng 4/1967 đến tháng 11/1968.

Ông thắng hai giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất của hai tác phẩm lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam là “Platoon” và “Born on the Fourth of July”. Sự nghiệp của Oliver còn ghi danh ở vai trò biên kịch xuất sắc khi đoạt giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất là “Midnight Express”.

Năm 2020, Oliver ra mắt hồi ký “Chasing the Light” kể về những thăng trầm đời mình. Đầu tháng 6 này, sách được chuyển ngữ sang tiếng Việt, ra mắt độc giả trong nước với tên “Đuổi theo ánh sáng”.

Quyển hồi ký khắc họa từ tuổi thơ phức tạp ở New York của Oliver cho đến thời gian tại ngũ ở miền Nam Việt Nam, với vị trí lính bộ binh.

Trên chiến trường khốc liệt, ông có nhiều trải nghiệm, có lúc đứng ở tuyến đầu, có khi bị thương suýt mất mạng. Dù khó khăn, Stone vẫn không muốn trở về quê hương quá sớm vì “không còn gì chờ mình ở nơi chốn ấy”.

Cuộc chiến tại Việt Nam, qua mô tả của Oliver: “Một trận chiến suốt đêm, với đạn pháo, máy bay pháo kích, đạn cháy, bom rơi không bao giờ ngớt - không một lần, từ nửa đêm cho đến rạng sáng.

Và trong ánh sáng chớp lóe của những vụ nổ đó, tôi nhìn thấy những thi thể cuối cùng biến thành những xác chết cứng đờ, chúng có thể đã được điêu khắc bởi Michelangelo”. Hoặc ở một đoạn khác: “Sức mạnh như thế, thật nhiều cái chết ở một nơi cùng một lúc. Không bao giờ lãng quên”.

Một năm tham chiến nhưng Oliver mất gần như cả cuộc đời để chữa lành. Ông viết: “Một phần của tôi đã tê liệt ở đó...”. Về Mỹ, ông không thực sự tỉnh thức cho mãi đến năm 1976, khi ông 30 tuổi.

Cuốn hồi ký đã dựng lại sống động những năm tháng mang tính quyết định trong cuộc đời của Oliver cũng như các mốc thời gian hình thành nên sự nghiệp điện ảnh của ông.

Đã có những buổi thảo luận về kịch bản phim, nhiều kỷ niệm hậu trường thú vị, cả về chứng nghiện cocain, giai đoạn tiếp cận mafia để viết kịch bản Scarface, và những va chạm khác trong giới điện ảnh…

Dễ chừng, nếu đọc thật sâu, không chỉ là hồi ký của một đạo diễn lừng danh, mà đó là những cuộc cật vấn cùng ký ức của một giai đoạn thế giới đối diện nhiều thương tổn.