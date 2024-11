Thể thao Duy Trinh sôi nổi giải đua thuyền đại đoàn kết (QNO) - Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Trinh (Duy Xuyên) tổ chức sôi nổi giải đua thuyền truyền thống chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).

Các đội thuyền đua sẵn sàng xuất phát. Ảnh: PV

Tham gia giải có 6 đội thuyền đua đến từ các đơn vị trên địa bàn xã Duy Trinh, gồm: Thuận An, Mỹ An, Vĩnh An, Hòa An, Tân Lân, Định An.

Các cuộc đua diễn ra gay cấn và quyết liệt, thu hút đông đảo khán giả đến dự xem, cổ vũ. Kết quả, ở giải hòa bình, đội thuyền đua Vĩnh An đoạt chức vô địch, giải nhì thuộc về thuyền đua Định An. Ở giải chính, đội thuyền đua Vĩnh An xuất sắc đoạt chức vô địch, giải nhì thuộc về thuyền đua Hòa An.

Nỗ lực qua tiêu. Ảnh: PV

Giải đua thuyền diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, với tinh thần giao lưu giữa các đơn vị. Đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.