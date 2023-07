[Emagazine] - Chuyện đưa sản phẩm OCOP, khởi nghiệp vào siêu thị, chuỗi bán lẻ

(QNO) - Cùng với thương mại điện tử, các chuỗi bán lẻ, hệ thống siêu thị lớn là con đường đưa sản phẩm OCOP, khởi nghiệp đến với tệp khách hàng rộng lớn, tiềm năng. Tuy nhiên, hành trình đưa sản phẩm vào siêu thị lớn, chuỗi bán lẻ vẫn còn gian nan với các chủ thể của sản phẩm, các hộ sản xuất.

Khởi nghiệp từ sản phẩm đặc trưng của làng nước mắm Tam Ấp nổi tiếng nhất của xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), HTX Ngọc Lan kế thừa được kinh nghiệm làm nước mắm từ cha ông truyền lại nên sản phẩm nhanh chóng lọt "mắt xanh” người tiêu dùng.

Nhiều dòng sản phẩm nước mắm của HTX Ngọc Lan được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: H.Đ

Với phương châm “an toàn, chất lượng, sang trọng”, nước mắm Ngọc Lan kỹ càng từ khâu chọn nguyên liệu cho đến sản xuất. Cá cơm được chọn lọc kỹ càng, muối hạt phải chứa trong kho đủ 12 tháng để trút hết vị đắng, vị chát, cùng với kỹ thuật ủ chượp, chắc lọc gia truyền của gia đình tạo ra vị mắm ngon riêng biệt. Sản phẩm không dùng hóa chất hay chất bảo quản, đạt các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2018.

Kênh bán lẻ Co.opmart giúp HTX Ngọc Lan tăng uy tín thương hiệu và doanh số. Ảnh: H.Đ

Song hành với phát triển mạng lưới đại lý là các tạp hóa, các cửa hàng thực phẩm và bán hàng qua mạng, cơ sở sản xuất nước mắm Ngọc Lan đã tìm hiểu, chủ động ký kết với Siêu thị Co.opmart Tam Kỳ để đưa các sản phẩm vào bán tại siêu thị này vào năm 2019.

Theo bà Lê Thị Ngọc Tầm - Giám đốc HTX Ngọc Lan, Co.opmart luôn có quy định nghiêm ngặt khi đưa một sản phẩm vào siêu thị, nhất là đối với sản phẩm là thực phẩm. Chuẩn bị cho nước mắm Ngọc Lan lên kệ hàng ở Co.opmart, HTX Ngọc Lan đã chuẩn bị khá kỹ và đầy đủ hồ sơ pháp lý cũng như thông tin doanh nghiệp, chứng nhận chất lượng, hồ sơ sản phẩm…

[VIDEO] – Sản phẩm OCOP nước mắm Ngọc Lan:

Đến nay, có 3 dòng sản phẩm nước mắm Ngọc Lan được bày bán tại Co.opmart Tam Kỳ. Lượng sản phẩm bán qua kênh siêu thị đã chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm bán ra hằng năm.

“Vừa bán được sản phẩm nhiều hơn vừa nâng cao uy tín cho thương hiệu chính là lợi thế khi vào các hệ thống siêu thị lớn, cũng như chuỗi bán lẻ. Và chúng tôi sẽ nỗ lực để tăng doanh số thông qua kênh bán hàng của Co.opmart, chuẩn bị tiếp cận để được vào các siêu thị lớn khác” - bà Tầm khẳng định.

[VIDEO] - Bà Lê Thị Ngọc Tầm, Giám đốc HTX Ngọc Lan:

Nhiều khách hàng tin dùng các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp. Ảnh: H.Đ

Theo đại diện Co.opmart Tam Kỳ, qua 4 năm triển khai chương trình OCOP, siêu thị đã ký kết hợp đồng cùng 20 nhà cung cấp với 60 sản phẩm trên toàn tỉnh. Đơn vị này đã dành riêng 1 gian hàng cho các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp của Quảng Nam để khách hàng dễ nhận biết, mua sắm.

Ngay từ khâu đầu vào, Co.opmart Tam Kỳ luôn đồng hành với các cơ sở sản xuất bằng cách cử đại diện hỗ trợ, hướng dẫn làm hồ sơ, đảm bảo đúng theo yêu cầu của Co.opmart. Đồng thời, siêu thị này cũng phối hợp với các nhà cung cấp tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm, dùng thử sản phẩm OCOP, khởi nghiệp để quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng vào dịp cuối tuần.

Và định kỳ, các doanh nghiệp khởi nghiệp ở TP.Tam Kỳ phối hợp với siêu thị trưng bày sản phẩm tại sảnh chính của siêu thị. Cạnh đó, chương trình giảm giá sâu cho các sản phẩm là đặc sản của địa phương để kích thích mua hàng.

“Dịp lễ tết, nhu cầu về giỏ quà tặng tăng cao, chúng tôi luôn ưu tiên cho các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp để làm nên các giỏ quà xinh xắn, bắt mắt. Thông qua đây sẽ giúp các chủ thể bán được hàng hóa vừa là cách quảng cáo sản phẩm” - bà Nguyễn Thị Thu Sương, Phó Giám đốc Co.opmart Tam Kỳ cho biết.

Co.opmart Tam Kỳ có nhiều chương trình đồng hành cùng khởi nghiệp, OCOP Quảng Nam. Ảnh: H.Đ

[VIDEO] - Nhiều sản phẩm đặc trưng Quảng Nam được bày bán tại Co.opmart Tam Kỳ:

Trong khi đó, tại Siêu thị GO! Đà Nẵng đã có một số sản phẩm OCOP, khởi nghiệp từ tỉnh Quảng Nam tham gia ký hợp đồng phân phối các dòng sản phẩm như bánh tráng Đại Lộc, dầu mè đen và dầu đậu phộng…

Bà Võ Thị Thu Thủy - Giám Đốc siêu thị GO! Đà Nẵng thông tin, nhu cầu lựa chọn các sản phẩm sạch, an toàn đang trở thành xu thế. Bên cạnh các sản phẩm sản xuất từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn thì cơ hội, tiềm năng cho các nhà sản xuất, chủ thể OCOP, khởi nghiệp đã rộng mở nên cần tận dụng cơ hội này để tăng trưởng doanh số.

Và việc các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp được bày bán nhiều hơn trong GO! Đà Nẵng cũng giúp siêu thị này đa dạng sản phẩm để khách hàng có được chọn lựa phù hợp, đúng nhu cầu họ cần.





Sản phẩm đặc trưng Quảng Nam có tiềm năng tại thị trường thành phố Đà Nẵng. Ảnh: H.Đ



Theo khảo sát, số lượng sản phẩm đặc trưng Quảng Nam được vào các chuỗi bán lẻ, siêu thị lớn vẫn khá ít. Nguyên nhân chính là chưa có thông tin nhiều về tiếp cận kênh phân phối này. Đồng thời, nhiều sản phẩm sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng đơn hàng hay chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của nhà bán hàng…

Bà Võ Thị Thu Thủy - Giám Đốc siêu thị GO! Đà Nẵng cho biết, để có thể ký hợp đồng chính thức và đưa các sản phẩm này phân phối trên hệ thống siêu thị toàn quốc thì GO! đưa ra một số yêu cầu cơ bản là sản phẩm tiềm năng có thể tiêu thụ tốt, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, công bố sản phẩm, mẫu sản phẩm, bảng giá, tem nhãn sản phẩm…

"Ngoài các giấy tờ cho sản phẩm thì các chủ thể phải đầy đủ hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp như giấy đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận mã số thuế, xác nhận tài khoản ngân hàng…

Đặc biệt, việc tuân thủ các quy trình ghi tem nhãn của hệ thống siêu thị chúng tôi là điều cần thiết. Vì đây là lỗi lớn mà các sản phẩm đều mắc phải khiến các sản phẩm OCOP bị hạn chế rất nhiều, không thể vào được các chuỗi siêu thị” - bà Thủy cho biết.

Siêu thị GO! – hệ thống bán lẻ tiềm năng của các sản phẩm OCOP. Ảnh: H.Đ

[VIDEO] – Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Phó Giám đốc Co.opmart Tam Kỳ:

Your browser does not support the video tag. Đại diện Siêu thị Co.opmart Tam Kỳ chia sẻ, để ký kết hợp đồng và tăng tính cạnh tranh với các sản phẩm tiêu dùng công nghiệp thì chủ cơ sở phải đảm bảo được sản lượng, giá cả phải cạnh tranh. Và các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp so với các sản phẩm hàng hóa công nghiệp khác cũng tương tự nhau nhiều nên chủ cơ sở sản xuất phải tạo sản phẩm đặc trưng thông qua thiết kế mẫu mã, bao bì, xây dựng được câu chuyện gắn vào văn hóa của địa phương để thu hút khách.

Ngoài ra, các sản phẩm công nghiệp thay đổi liên tục theo thị trường cũng như theo thị hiếu người tiêu dùng nên các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp phải bắt nhịp kịp thời để không bị tụt hậu. Và nên hướng tới sản phẩm dành cho sức khỏe, sản phẩm hữu cơ vì khách hàng của dòng sản phẩm này đang tăng trưởng.

Đối với Co.opmart, chất lượng luôn là đòi hỏi cao nhất đối với tất cả mặt hàng bày bán ở siêu thị này. Khi nhà cung cấp chào hàng thì siêu thị sẽ đến lấy mẫu đem kiểm tra và định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra sản phẩm.

Các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp cần chuẩn bị tâm thế để cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm tiêu dùng công nghiệp khác. Ảnh: H.Đ