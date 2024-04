Quốc phòng - An ninh Fanpage Công an Quảng Nam đạt 150 nghìn lượt theo dõi, phát huy hiệu quả tuyên truyền (QNO) - Sau 3 năm hoạt động, fanpage Công an Quảng Nam đã đăng tải 5.500 tin bài, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền khi đạt mốc hơn 150 nghìn người theo dõi, tiếp cận đến 1,3 triệu người.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Ban biên tập Fanpage Công an Quảng Nam. Ảnh: P.T

Fanpage "Công an Quảng Nam" được thành lập theo Kế hoạch số 1080, ngày 4/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Nam. Đến nay, fanpage Công an Quảng Nam đã đăng tải hơn 5.500 tin, bài tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an toàn tỉnh, lan toả những chiến công, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

Thông qua fanpage, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong tình hình mới.

Đến nay, fanpage Công an Quảng Nam đã có hơn 150 nghìn người theo dõi, tiếp cận đến 1,3 triệu người, tăng 68,5% so với tháng 12/2023. Lượt tương tác với nội dung đạt hơn 393 nghìn, tăng 59,7% so với tháng 12/2023.

Đây là thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống kênh truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch của Công an tỉnh Quảng Nam.

Fanpage Công an Quảng Nam đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin tích cực, giúp người dân chủ động phòng ngừa với các loại tội phạm, nhất là hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đây cũng là một địa chỉ để người dân phản ánh thông tin, tình hình về tội phạm. Qua nguồn tin của quần chúng, lực lượng công an xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.