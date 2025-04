Tài chính - Thị trường Giá gas hôm nay 8/4/2025: Tiếp tục giảm sâu Giá gas hôm nay 8/4/2025: Giá hợp đồng khí tự nhiên giao tháng 5/2025 trên thị trường thế giới tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch, giá gas trong nước tháng 4/2025 vẫn không thay đổi.

Thị trường thế giới

Trong phiên giao dịch ngày 7/4, giá khí tự nhiên hợp đồng tương lai Henry Hub giao tháng 5/2025 tiếp tục giảm mạnh. Mức đóng cửa là 3,754 USD/MMBtu, tương đương giảm 0,083 USD hay 2,16%. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, nối tiếp đà sụt hơn 7% trong ngày 6/4, cho thấy xu hướng điều chỉnh sâu của thị trường khí đốt toàn cầu.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thời tiết tại Mỹ đang ấm lên, nhất là ở khu vực phía Đông và Đông Nam. Nhiệt độ tăng khiến nhu cầu sưởi ấm – vốn là yếu tố tiêu thụ chính trong mùa đông – giảm đáng kể. Bên cạnh đó, lượng khí đốt lưu kho tại Mỹ hiện cao hơn mức trung bình 5 năm, tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Tâm lý lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, căng thẳng thương mại và lạm phát kéo dài khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Nhiều người đã rút bớt vị thế đầu tư vào khí đốt và chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn như USD và vàng.

Thị trường trong nước

Trái ngược với xu hướng giảm trên thị trường quốc tế, giá gas bán lẻ trong nước tháng 4/2025 vẫn giữ nguyên so với tháng 3. Mức giá này được duy trì do giá hợp đồng CP (Contract Price) – cơ sở tính giá gas nhập khẩu – vẫn ở mức 610 USD/tấn, không thay đổi so với tháng trước.

Tại Hà Nội, giá bình gas 12kg của Petrolimex hiện ở mức 457.400 đồng, bình 48kg là 1.829.600 đồng. Tại miền Đông và Tây Nam Bộ, Gas South niêm yết giá bình 12kg là 475.400 đồng và bình 45kg là 1.784.111 đồng. Các mức giá trên đã bao gồm thuế VAT và được giữ ổn định từ đầu tháng 3 đến nay.

Theo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh gas tại TP.HCM và Hà Nội, có ba lý do chính khiến giá gas chưa giảm. Thứ nhất, giá CP vẫn ở mức cao dù thị trường quốc tế giảm. Thứ hai, đây là giai đoạn ổn định sau Tết Nguyên đán nên cần giữ giá để bảo vệ sức mua. Cuối cùng, các chi phí đầu vào như vận chuyển, lưu kho và tỷ giá USD/VND vẫn ổn định, cho phép doanh nghiệp duy trì lợi nhuận mà không cần tăng hoặc giảm giá bán lẻ.