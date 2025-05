Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025: Miền Nam tiếp tục giảm không phanh, miền Bắc vẫn giữ đáy Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025 tại Miền Nam giảm nhẹ, dao động 73.000-74.000 đồng/kg; miền Bắc giữ đáy 66.000-67.000 đồng/kg, thị trường ổn định.

Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025 trên cả nước dao động từ 66.000 đến 74.000 đồng/kg. Tình hình thị trường phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đang ở mức cân bằng, dù khu vực miền Nam có dấu hiệu giảm nhẹ tại một số địa phương, tạo tâm lý thận trọng cho người chăn nuôi.

Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025 tại khu vực miền Bắc vẫn giữ mức đáy

Địa phương Giá (đ/kg) Tăng/giảm (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 67.000 Không đổi Yên Bái 67.000 Không đổi Lào Cai 67.000 Không đổi Hưng Yên 66.000 Không đổi Nam Định 67.000 Không đổi Thái Nguyên 67.000 Không đổi Phú Thọ 67.000 Không đổi Thái Bình 66.000 Không đổi Hà Nam 66.000 Không đổi Vĩnh Phúc 67.000 Không đổi Hà Nội 67.000 Không đổi Ninh Bình 66.000 Không đổi Tuyên Quang 66.000 Không đổi Thanh Hóa 67.000 Không đổi

Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng chững lại, với mặt bằng giá dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Thanh Hóa dẫn đầu với mức giá 67.000 đồng/kg, trong khi Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình thấp nhất ở mức 66.000 đồng/kg, tất cả đều không có biến động.

Nhóm tỉnh giá 67.000 đồng/kg chiếm đa số, gồm Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Thanh Hóa; nhóm 66.000 đồng/kg gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình, không ghi nhận thay đổi giá.

Xu hướng đi ngang phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường đang ở trạng thái cân bằng.

Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục đi ngang

Địa phương Giá (đ/kg) Tăng/giảm (đ/kg) Giá tại các địa phương Nghệ An 67.000 Không đổi Hà Tĩnh 67.000 Không đổi Quảng Bình 70.000 Không đổi Quảng Trị 69.000 Không đổi Huế 69.000 Không đổi Quảng Nam 69.000 Không đổi Quảng Ngãi 69.000 Không đổi Bình Định 70.000 Không đổi Khánh Hoà 70.000 Không đổi Lâm Đồng 73.000 Không đổi Đắk Lắk 73.000 Không đổi Ninh Thuận 73.000 Không đổi Bình Thuận 74.000 Không đổi

Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng chững lại, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 - 74.000 đồng/kg.

Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 74.000 đồng/kg, trong khi Nghệ An và Hà Tĩnh thấp nhất ở mức 67.000 đồng/kg, tất cả đều không có biến động.

Nhóm tỉnh giá 73.000 đồng/kg gồm Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận; nhóm 70.000 đồng/kg gồm Quảng Bình, Bình Định và Khánh Hòa; nhóm 69.000 đồng/kg gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, không ghi nhận thay đổi giá.

Xu hướng đi ngang phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường đang ở trạng thái cân bằng.

Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025 tại khu vực miền Nam tiếp tục chuỗi giảm

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 74.000 Không đổi Đồng Nai 74.000 Không đổi TP HCM 74.000 Không đổi Bình Dương 73.000 Không đổi Tây Ninh 73.000 Không đổi Bà Rịa - Vũng Tàu 73.000 ▼1.000 Long An 73.000 Không đổi Đồng Tháp 73.000 Không đổi An Giang 73.000 Không đổi Vĩnh Long 74.000 Không đổi Cần Thơ 74.000 Không đổi Kiên Giang 74.000 Không đổi Hậu Giang 74.000 Không đổi Cà Mau 73.000 ▼1.000 Tiền Giang 74.000 Không đổi Bạc Liêu 74.000 Không đổi Trà Vinh 73.000 Không đổi Bến Tre 74.000 Không đổi Sóc Trăng 74.000 Không đổi

Giá heo hơi hôm nay 7/5/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng đi ngang với mặt bằng giá dao động từ 73.000 - 74.000 đồng/kg.

Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre và Sóc Trăng dẫn đầu với mức giá 74.000 đồng/kg, không có biến động.

Nhóm tỉnh giá 73.000 đồng/kg gồm Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau và Trà Vinh, trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Xu hướng chững lại phản ánh nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ ổn định trên thị trường.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 7/5/2025

Tại miền Bắc, giá heo hơi ngày 7/5/2025 dao động từ 66.000 đến 67.000 đồng/kg, tiếp tục ở mức đáy so với cả nước. Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Thanh Hóa dẫn đầu với 67.000 đồng/kg, trong khi Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang ghi nhận mức thấp nhất 66.000 đồng/kg. Không có tỉnh nào ghi nhận tăng hoặc giảm giá, cho thấy xu hướng chững lại, phản ánh nhu cầu tiêu thụ nội địa chưa có sự bứt phá.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên duy trì giá heo hơi ngày 7/5/2025 trong khoảng 67.000 đến 74.000 đồng/kg, không có biến động đáng kể. Bình Thuận dẫn đầu với 74.000 đồng/kg, tiếp theo là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận ở mức 73.000 đồng/kg. Quảng Bình, Bình Định và Khánh Hòa đạt 70.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị, Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi ghi nhận 69.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh thấp nhất với 67.000 đồng/kg. Xu hướng đi ngang cho thấy nhu cầu tiêu thụ ổn định, chưa có dấu hiệu tăng đột biến.

Miền Nam tiếp tục dẫn đầu cả nước với giá heo hơi ngày 7/5/2025 từ 73.000 đến 74.000 đồng/kg. Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre và Sóc Trăng đạt mức cao nhất 74.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Trà Vinh ghi nhận 73.000 đồng/kg, trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg. Khu vực này vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ nhu cầu mạnh từ đô thị lớn, dù mức giảm nhẹ cho thấy áp lực từ nguồn cung dồi dào.

Thị trường giá heo hơi ngày 7/5/2025 cho thấy sự ổn định trên cả nước, với miền Nam giữ mức giá cao nhất nhưng có dấu hiệu giảm cục bộ. Người chăn nuôi cần theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt tại miền Nam, để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo lợi nhuận trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa tăng mạnh.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong ngày 7/5/2025

Trong phiên giao dịch đầu tuần, nhóm cổ phiếu ngành chăn nuôi đã có diễn biến tích cực, với nhiều mã tăng điểm nhờ vào tín hiệu lạc quan từ thị trường tiêu thụ và các chính sách hỗ trợ của chính phủ cho ngành nông nghiệp.

Cụ thể, cổ phiếu Dabaco Việt Nam (DBC) tăng 0,8% lên mức 19.800 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp, nhờ thông tin tích cực về xuất khẩu thịt lợn sang các thị trường tiềm năng như Trung Quốc và Philippines.

Cổ phiếu Masan MEATLife (MML) cũng duy trì đà tăng 1,2%, đóng cửa ở mức 74.500 đồng/cổ phiếu, nhờ chiến lược mở rộng hệ thống phân phối và sản xuất thức ăn chăn nuôi, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong bối cảnh giá heo hơi có dấu hiệu phục hồi.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ghi nhận mức tăng 2,3%, đạt 8.930 đồng/cổ phiếu, nhờ báo cáo tài chính quý I/2025 cho thấy lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng từ hoạt động chăn nuôi heo và trồng cây ăn trái.

Ngược lại, một số cổ phiếu như Vilico (VLC) và Navetco (VET) có sự điều chỉnh nhẹ, giảm lần lượt 0,5% và 0,7%, do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư sau chuỗi tăng mạnh vào cuối tuần trước.

Nhìn chung, nhóm cổ phiếu ngành chăn nuôi vẫn được đánh giá có tiềm năng trong trung và dài hạn nhờ sự ổn định của thị trường tiêu thụ nội địa, chính sách hỗ trợ từ chính phủ, và xu hướng chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo hướng hiện đại và bền vững. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường nông sản và các chính sách thương mại quốc tế để có chiến lược giao dịch phù hợp.