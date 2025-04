Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 29/4/2025: Biến động trái chiều Giá lúa gạo hôm nay 29/4/2025: Trong nước biến động trái chiều, với giá gạo tăng nhẹ trong khi giá lúa giảm, một số kho chuẩn bị nghỉ lễ.

Giá lúa gạo trong nước ngày 29/4: Gạo tăng nhẹ, lúa giảm

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá gạo tăng nhẹ trong khi giá lúa có xu hướng giảm. Một số kho bắt đầu chuẩn bị nghỉ lễ, khiến giao dịch chậm lại, lượng hàng đưa ra thị trường không nhiều.

Tại các khu vực như An Giang, Lấp Vò (Đồng Tháp) và Cái Bè (Tiền Giang), hoạt động giao dịch diễn ra cầm chừng, giá cả tương đối ổn định. Một số nơi ghi nhận mức tăng nhẹ đối với gạo nguyên liệu, như CL 555 tăng lên 8.400 - 8.700 đồng/kg, IR 504 đạt 8.050 – 8.250 đồng/kg. Gạo Jasmine giữ giá cao ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, OM 5451 dao động từ 9.600 – 9.750 đồng/kg. Các loại gạo thành phẩm và gạo thường như IR 504, OM 380, Nàng Hoa 9 nhìn chung không biến động nhiều.

Tại chợ lẻ ở An Giang, giá gạo không thay đổi. Gạo thơm phổ biến từ 18.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thường dao động 15.000 – 16.000 đồng/kg. Một số loại đặc biệt như gạo Nàng Nhen được bán với giá cao nhất 28.000 đồng/kg, trong khi gạo Nhật và Hương Lài giữ mức 22.000 đồng/kg.

Thị trường nếp cũng ổn định. Nếp IR 4625 tươi vẫn ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg, nếp khô giữ giá quanh 9.600 – 9.700 đồng/kg. Trong khi đó, phụ phẩm như tấm 2 tăng nhẹ lên 7.100 - 7.200 đồng/kg, còn trấu và cám vẫn giữ nguyên mức giá.

Về lúa, giao dịch khô diễn ra chậm tại các tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang và Long An. Giá lúa nhìn chung ổn định nhưng có dấu hiệu giảm nhẹ ở một số loại. Lúa IR 50404 tại An Giang giảm còn 5.800 - 6.000 đồng/kg, OM 5451 xuống 6.400 - 6.600 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 giảm nhẹ, dao động 6.900 - 7.000 đồng/kg. Các loại lúa thơm, lúa thường khác cũng có giá dao động trong khoảng 5.800 - 7.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu ổn định, Việt Nam duy trì vị thế cung cấp lớn

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có biến động. Gạo 5% tấm vẫn ở mức 395 USD/tấn. Gạo 25% tấm đạt 368 USD/tấn, còn gạo tiêu chuẩn 100% tấm giữ ở mức 323 USD/tấn.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/4/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 2,85 triệu tấn gạo, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá gạo xuất khẩu bình quân giảm 20,1%, kim ngạch chỉ đạt 1,47 tỷ USD, giảm gần 15%.

Trong khi đó, giá gạo Thái Lan tăng 6 USD, đạt 406 USD/tấn. Gạo cùng loại tại Ấn Độ và Pakistan cũng tăng nhẹ. Thị trường Philippines tiếp tục là điểm đến lớn nhất của gạo Việt Nam với hơn 907.000 tấn nhập khẩu, chiếm phần lớn trong tổng lượng 1,08 triệu tấn gạo nhập khẩu của nước này từ đầu năm.

Cơ quan kiểm dịch thực vật Philippines đã cấp phép cho tổng cộng 1,89 triệu tấn gạo nhập khẩu. Tuy nhiên, tốc độ nhập khẩu của nước này đang chậm lại so với cùng kỳ năm 2024, khi trung bình mỗi tháng chỉ đạt 270.000 tấn.